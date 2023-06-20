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Эстония легализовала однополые браки

Виталий Кропман
1 ч. назад

С 1 января 2024 года совершеннолетние граждане страны смогут заключать брак вне зависимости от их пола. Соответствующее решение принял Рийгикогу - парламент Эстонии.

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Мужские руки с обручальными кольцами
Фото: DW

В Эстонии принят закон, позволяющий двум совершеннолетним гражданам страны заключать брак вне зависимости от их пола. За соответствующее решение во вторник, 20 июня, проголосовали 54 депутата Рийгикогу - парламента Эстонии. Против выступили 34 депутата, еще один воздержался. Закон вступает в силу с 1 января 2024 года, сообщила пресс-служба парламента.

Закон призван внести уточнения в регулирование установления родства в Законе о семье в связи с правом однополых пар на усыновление. Однополый супруг получает право усыновлять ребенка своего супруга при согласии биологического родителя. В законе содержится принцип, согласно которому у ребенка не может быть более двух родителей. Внося поправки перед вторым чтением, правительство учло предложение фракции Центристской партии, согласно которому вторым родителем ребенка кроме матери по-прежнему является, в первую очередь, отец.

В силе остаётся также возможность заключить договор о совместном проживании, которое было закреплено в эстонском законодательстве в 2016 году. Зарегистрированные сожители смогут впоследствии заключить брак в упрощенном порядке. Закон также указывает, что зарегистрированный сожитель может усыновить лишь ребенка своего зарегистрированного сожителя.

Первая страна на постсоветском пространстве

Эстония стала первой из постсоветских стран, узаконивших однополые браки. По состоянию на 1 января 2023 года, гомосексуальные отношения можно легализовать еще в 34 странах. Израиль признает однополые браки, заключённые за границей.

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