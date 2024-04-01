СБУ заочно обвинила главреда RT в геноциде украинцев

Маргарита Симоньян стала фигурантом нового уголовного дела, возбужденного в Украине. Служба безопасности Украины сообщила ей о подозрении на основании собранных доказательств о призывах к убийствам детей.

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о подозрении "российской пропагандистке Маргарите Симоньян, которая призывала убивать украинских детей". Об этом говорится в тексте документа, опубликованного в понедельник, 1 апреля, на официальном сайте СБУ . В документе уточняют, что украинской спецслужбой были задокументированы "новые преступления" главного редактора прокремлевского телеканала Russia Today (RT) Маргариты Симоньян, которая призывала к геноциду украинцев.

СБУ обвиняет Симоньян по четырем статьям УК

"Среди новых задокументированных преступлений фигурантки есть публичные призывы Симоньян к массовому убийству украинских детей в декабре 2023 года", - говорится в документе, уточняя, что "прежде всего речь идет о ее участии в телевизионной передаче еще одного враждебного пропагандиста - Владимира Соловьева". Во время выступления на одном из таких Симоньян, указывается в документе, публично призвала к физическому уничтожению части украинского народа - жителей западных регионов Украины. "Кроме этого, российская пропагандистка неоднократно агитировала за продолжение ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины", - подчерчивают в СБУ.

СБУ сообщила, что распространяющую "кремлевские нарративы" Симоньян обвиняют по четырем статьям: "Геноцид", "Посягательство на территориальную целостность Украины", "Пропаганда войны" и "Оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины". Главреду RT обвинения предъявили пока заочно, но подчеркнули, что уже принимаются "комплексные мероприятия" для привлечения этой гражданки РФ к ответственности. В СБУ напомнили также, что в марте 2023 года Симоньян уже было сообщено о подозрении за посягательство на территориальную целостность Украины.

ФСБ утверждает, что предотвратила покушения на Симоньян и Собчак

Федеральная служба безопасности РФ 15 июля отчиталась о предотвращении покушений на Маргариту Симоньян и телеведущую Ксению Собчак. По утверждению спецслужбы, убийство якобы готовили "неонацисты из группировки "Параграф-88", которые осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак". Кроме того, как утверждала ФСБ, СБУ якобы обещала участникам группировки по полтора миллиона рублей за каждое убийство, в чем якобы сознались задержанные.

Телеканал RT опубликовал видео допроса 18-летнего Михаила Балашова, который называет себя создателем группировки "Параграф-88". По его словам, он с друзьями совершал нападения на "лиц неславянской внешности", после чего с ним "связались спецслужбы Украины".

МИД России потребовал от Украины арестовать главу СБУ

МИД России 31 марта выпустил заявление, в котором утверждается, что проведенные российской стороной следственные действия якобы указывают на связь Украины с покушениями на провоенных деятелей на территории РФ, подрывом Крымского моста и терактом в подмосковном"Крокус Сити Холле". В связи с этим ведомство передало украинским властям требования о "немедленном аресте и выдаче всех причастных к данным терактам лиц", сославшись на международные конвенции о борьбе с терроризмом.

Помимо прочего Москва потребовала арестовать главу СБУ Василия Малюка, признавшего, по утверждению МИД РФ, "организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в Российской Федерации".

25 марта в эфире украинского телемарафона было показано интервью Малюка, в котором он, в частности, намекнул на причастность СБУ к убийствам российского провоенного блогера Владлена Татарского и бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, а также подрыву автомобиля, в котором ехал российский писатель и политик Захар Прилепин.

СБУ: Любые слова российского МИД РФ ничтожны

Заявление министерства иностранных дел России о причастности Киева к терактам на территории РФ, а также требования арестовать главу СБУ Василия Малюка циничны и ничтожны, сообщила в тот же день пресс-служба СБУ в комментарии изданию "Украинская правда".

Особенно циничным СБУ назвала тот факт, что заявления о терроризме РФ опубликовала в годовщину отхода российских войск из Бучи, где затем были обнаружены сотни тел убитых мирных жителей. "РФ на самом деле может сделать только одно заявление, которое стоит внимания - на весь мир объявить о своем поражении в войне и о выводе оккупационных войск с украинской земли", - добавило ведомство.

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