СБУ возбудила уголовное дело из-за фильма "Русские на войне"

Недовольство СБУ вызвал фильм "Русские на войне", который был показан на кинофестивале в Венеции. Дело возбуждено по статье "об оправдании российской вооруженной агрессии против Украины".

Служба безопасности Украины (СБУ) в связи с документальным фильмом российско-канадского режиссера Анастасии Трофимовой "Русские на войне" возбудила уголовное дело по статье об оправдании российской вооруженной агрессии против Украины. Показ этой ленты на международном кинофестивале в Венеции вызвал протесты официального Киева и украинской диаспоры.

О начале досудебного расследования уголовного дела, возбужденного 3 октября, говорится в ответе СБУ на запрос депутата Верховной рады Украины Ярослава Юрчишина. В нем не сообщается, имеются ли подозреваемые по этому делу. Юрчишин просил СБУ возбудить дело против режиссера Трофимовой, утверждая, что та вместе с российскими военнослужащими незаконно пересекала границу Украины, а в снятом ею фильме "российских оккупантов показывают с человеческим лицом".

Резонансный фильм

Фильм "Русские на войне" был впервые продемонстрирован на внеконкурсном показе на кинофестивале в Венеции 7 сентября. Анастасия Трофимова, бывшая сотрудница российского государственного телеканала Russia Today, провела семь месяцев в зоне боевых действий в Донбассе на территориях, подконтрольных российским войскам. По словам режиссера, она хотела показать российских военных как обычных людей и рассказать их личные истории.

Показ фильма в Венеции и последовавшее интервью Трофимовой изданию "Люди Байкала" вызвали широкий резонанс. Украинские и многие российские блогеры, выступающие против войны, назвали его пропагандистским и обеляющим российских военных. Государственное агентство по вопросам кино Украины призывало организаторов Венецианского кинофестиваля исключить этот фильм из программы, подчеркивая, что он оправдывает агрессию и военные преступления и "представляет агрессоров как жертв".

Канадский кинофестиваль TIFF после протестов отменил все показы фильма "Русские на войне". При этом организаторы фестиваля заявили, что фильм Трофимовой "ни в коем случае нельзя считать российской пропагандой", и подчеркивали, что отстаивают право художников на справедливые политические комментарии и выступают против цензуры. Фильм впоследствии все же показали после завершения фестиваля. От показа фильма "Русские на войне" также отказался фестиваль в Цюрихе.