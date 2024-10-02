"Русских на войне" публике не покажут

В среду, 2 октября, организаторы кинофестиваля в Цюрихе (Zurich Film Festival, ZFF) на запрос DW о показе фильма "Русские на войне" режиссера Анастасии Трофимовой ответили, что на данный момент оргкомитет не дает никаких интервью об этом фильме. 20-й кинофестиваль в Цюрихе стартует в четверг, 3 октября, и продлится до 13 октября.

Режиссер фильма "Русские на войне" на кинофестиваль в Цюрих не приедет

Кроме того, ссылаясь на сообщение, опубликованное на своем официальном сайте 26 сентября, все запланированные публичные показы фильма фестиваль отменяет. Первый показ для публики должен был пройти 7 октября. Однако из соображений безопасности принято решение не представлять фильм широкой общественности. "Безопасность нашей публики, гостей фестиваля и его сотрудников для оргкомитета ZFF имеют наивысший приоритет. Фильм, который был показан на других международных фестивалях, остается в конкурсной программе документальных фильмов кинофестиваля ZFF", - такое заявление было опубликовано на сайте кинофестиваля. Оргкомитет также сделал заявление, что режиссер Анастасия Трофимова, интервью с которой запросила DW, не приедет в Цюрих в связи с актуальной ситуацией. Расходы на билеты, приобретенные зрителями на показ фильма, будут возмещены, пообещали организаторы. Спрос на них за несколько недель до начала показа был высоким. МИД Украины ранее выразил возмущение в связи с планами показать фильм "Русские на войне" в Цюрихе.

Фильм "Русские на войне" был показан в Италии и Канаде

Внимание международных СМИ в середине сентября привлек и Международный кинофестиваль в канадском Торонто (Toronto International Film Festival, TIFF).Фильм "Русские на войне" решили все же показать, но уже после окончания фестивальной программы TIFF. Его показ состоялся 17 сентября на другой площадке - в TIFF Lightbox. Ранее показ документальной картины, намеченный на 15 сентября, был отменен из-за "угроз для работы фестиваля и общественной безопасности". Картина вызвала в Канаде протесты украинских чиновников и активистов.

Документальная картина "Русские на войне", которая остается в конкурсной программе кинофестиваля в Цюрихе, была снята от первого лица российско-канадским режиссером Анастасией Трофимовой. Сама режиссер в интервью СМИ утверждала, что ей удалось снять фильм без договоренностей с российскими властями. Героями документального фильма о войне в Украине стали российские военные, в основном контрактники. Анастасия Трофимова считает свой фильм антивоенным. Фильм "Русские на войне" впервые был представлен 7 сентября во внеконкурсной программе Венецианского фестиваля. Власти Украины раскритиковали фильм, назвав его "опасным инструментом манипуляции общественным мнением".