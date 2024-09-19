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Киев возмущен планом показа "Русских на войне" в Цюрихе

Ася Миллер
19 сентября 2024 г.

Документальный фильм Анастасии Трофимовой о военнослужащих РФ направлен на "обеление военных преступлений" России, заявили в МИД Украины, возмутившись планами показать картину на очередном кинофестивале.

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Панорама Цюриха
Показ фильма "Русские на войне" в рамках Zurich Film Festival запланирован на 11 октябряФото: Micha Korb/picture alliance

Документальный фильм "Русские на войне" российско-канадского режиссера Анастасии Трофимовой включен в программу кинофестиваля Zurich Film Festival (ZFF) в Цюрихе, сообщила в четверг, 19 сентября, швейцарская газета 20 minuten. Показ картины, вызвавшей широкие споры, запланирован на 11 октября.

В МИД Украины выразили возмушение этими планами организаторов ZFF. "Мы решительно осуждаем любые попытки предоставить России культурную сцену для обеления ее военных преступлений, в то время как российские войска продолжают совершать зверства против украинцев", - отмечается в заявлении министерства в соцсети Х.

В пресс-службе ZFF от комментариев воздержались, пообещав сообщить подробности на пресс-конференции 19 сентября. Ранее киноленту, несмотря на протесты, показали на кинофестивале в Торонто

Критики обвиняют Трофимову в симпатии к российским военным

Документальная картина "Русские на войне" снята от первого лица режиссером Анастасией Трофимовой, которая утверждает, что провела семь месяцев среди российских военнослужащих в Украине без договоренностей с властями РФ. В интервью изданию "Люди Байкала" она рассказывала о военных ВС РФ как об "обычных людях в какой-то абсолютно необычной ситуации".

Основным посылом своего фильма Трофимова, ранее работавшая и с российским государственным телеканалом Russia Today, и с ключевыми американскими и канадскими СМИ, назвала "разрушение стереотипов и шаблонов". Между тем критики картины "Русские на войне" обвиняют ее автора в попытке "очеловечить военных страны-агрессора". Против фильма, в числе прочих, активно выступает государственное агентство по вопросам кино Украины, называя его "опасным инструментом манипуляции общественным мнением" и попыткой "изобразить агрессоров как жертв".

 

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