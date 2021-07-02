Сборная Италии сыграет со сборной Испании в полуфинале Евро-2020

В мачте четвертьфинала Евро-2020, проходившем в пятницу, 2 июля, на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене, сборная Бельгии уступила сборной Италии со счетом 1:2.Теперь итальянцы станут соперниками испанцев в полуфинале 6 июля в Лондоне.

Игра проходила с преимуществом итальянцев. Но первый гол им удалось забить на 31-й минуте, когда полузащитник Николо Барелла воспользовался ошибкой бельгийского защитника Яна Вертонгена и сильно пробил со средней дистанции в дальний угол. На 44-й минуте первого тайма второй мяч в ворота бельгийского голкипера Тибо Куртуа направил Лоренцо Инсинье.

Затем бельгийцам не повезло - их мощный форвард Ромелу Лукаку не смог реализовать пенальти. Но в добавленное время бельгийцам все же удалось один раз поразить ворота Джанлуиджи Доннарумма - это сделал все тот же Ромелу Лукаку. Во втором тайме игра проходила достаточно жестко, было много штрафных, но больше ни одного мяча никому забить не удалось.

Испанцы победили швейцарцев

Ранее в тот же день на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге сборная Испании обыграла сборную Швейцарии со счетом 3:1. Основное и дополнительное игровое время завершилось вничью, со счетом 1:1. Испанцы вырвали победу в серии пенальти.

Участники второго полуфинала на чемпионате Европы по футболу выяснятся 3 июля в матчах между сборными Украины и Англии, а также Чехии и Дании. Полуфинальная игра пройдет 7 июля. Сборная Германии проиграла англичанам 29 июня, пропустив два мяча и не забив ни одного, и покинула Евро-2020.

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