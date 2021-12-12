 Спасение Украины. Скрепные антисанкции. Военно-политическая подготовка - ″Заповедник″, выпуск 202, 30.01.22 | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 30.01.2022

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Спасение Украины. Скрепные антисанкции. Военно-политическая подготовка - "Заповедник", выпуск 202, 30.01.22

Байден, Путин и Зеленский в репортаже о спасении своих интересов и Украины. Песня о прекрасных санкциях и импортозамещении европейских ценностей. Сюжет о жизни “Института политической власти” и его сотрудниках. Смотрите в 202-м выпуске "Заповедника"!

Смотреть видео 13:09

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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Лучшие песни Заповедник Шоу за 2021-й год 02.01.2022

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