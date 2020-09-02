 Раппопорт, Хаматова и Хабенский: кто из России снимается в западном кино | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 02.09.2020

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Культура и стиль жизни

Раппопорт, Хаматова и Хабенский: кто из России снимается в западном кино

3 сентября в российский кинопрокат выходит "Довод" Кристофера Нолана. Одну из ролей в фильме сыграл Юрий Колокольников. А кто еще из российских кинозвезд снимается в Европе?

  • Юрий Колокольников

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Юрий Колокольников

    3 сентября на экраны российских кинотеатров выходит фильм года - "Довод" Кристофера Нолана. И одну из ролей в нем сыграл Юрий Колокольников. В 2015 году он снялся в германо-российском фильме "Пингвин нашего времени" немецкого режиссера Штефана Кромера. И нельзя не вспомнить, что Колокольников играл в четвертом сезоне "Игры престолов", а также в "Призрачной шестерке" Майкла Бэя.

  • Светлана Ходченкова

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Светлана Ходченкова

    В 2011 году сыграла в фильме "Шпион, выйди вон!", снятом шведским режиссером Томасом Альфредсоном по роману Джона Ле Карре. Картина была в конкурсе Венецианского кинофестиваля, но призов не получила. На фото - в Венеции, с Колином Фёртом, исполнителем одной из главных ролей. Конечно, нельзя не вспомнить участие Ходченковой в американо-британской картине "Росомаха: Бессмертный" Джеймса Мэнголда.

  • Александр Петров

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Александр Петров

    В 2019 году снялся у Люка Бессона, знаменитого французского режиссера, в картине "Анна" - закрученном шпионском боевике, где море крови и перестрелки, а простая советская девушка-наркоманка становится двойным агентом, работая и на КГБ, и на ЦРУ. Петров мечтает о премии "Оскар" и намерен сделать все для того, чтобы ее получить. Пожелаем ему успеха!

  • Юлия Снигирь

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Юлия Снигирь

    Снялась в сериале "Новый папа" Паоло Соррентино. Представляла проект на Венецианском кинофестивале 2019 года вместе с Джудом Лоу. В 2013 году снялась вместе с великим и ужасным Брюсом Уиллисом в фильме "Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть". В том же 2013-м Ли Рой Кунц снял Снигирь в картине "Делириум".

  • Константин Хабенский

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Константин Хабенский

    В начале кинокарьеры снялся в фильме "Наташа" венгерского режиссера Тамаша Тота. В 2008 году - у Тимура Бекмамбетова в боевике "Особо опасен". В 2014-м - у Кевина Макдональда в "Черном море". А в 2016 году Хабенский сыграл в фильме австрийского режиссера Мирьям Унгер "Лети, майский жук!" очень трогательную роль кашевара (на фото), оказавшегося в 1945 году в Вене вместе с солдатами Красной Армии.

  • Чулпан Хаматова

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Чулпан Хаматова

    Много и успешно снималась и снимается у немецких режиссеров. В 1999 году - у Файта Хелмера в "Тувалу", в 2000-м - у Ахима фон Борриса в картине "Англия!", в 2003 году - у Вольфганга Беккера в культовом фильме "Гуд бай, Ленин!" (на фото). Но талант Хаматовой ценят не только в Германии. В 2014 году она снялась у Кшиштофа Занусси, а в 2019 году - у Рэйфа Файнса в фильме "Нуреев. Белый ворон".

  • Владимир Машков

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Владимир Машков

    На фото - в российско-немецко-французской картине "Олигарх", снятой Павлом Лунгиным в 2002 году. В 2001-м снялся у Сергея Бодрова в фильме "Давай сделаем это по-быстрому" в роли главаря мафии. В 2011 году на экраны вышла американо-европейская копродукция "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" Брэда Бёрда с участием Машкова.

  • Ксения Раппопорт

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Ксения Раппопорт

    Много и очень успешно снималась в Италии. Сыграла главную роль в фильме Джузеппе Торнаторе "Незнакомка", за которую в 2007 году была удостоена премии "Давид ди Донателло" Итальянской академии кинематографии. В 2009 году за роль в фильме "Двойное время" (на фото) режиссера Джузеппе Капотонди получила главную актерскую награду Венецианского кинофестиваля.

  • Данила Козловский

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Данила Козловский

    Сыграл Вещего Олега в канадско-ирландском сериале "Викинги". В 2018 году снялся в сериале "МакМафия". А в далеком 2004 году сыграл юного австрийского императора Франца Иосифа во французском фильме "Сисси - мятежная императрица". Засветился и в американском кино: снялся в "Академии вампиров" Марка Уотерса.

  • Елизавета Боярская

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Елизавета Боярская

    В далеком 2004 году немецкий режиссер Оливер Хиршбигель снимал в Санкт-Петербурге фильм "Бункер" - о последних днях "третьего рейха". И роль одной из немецких медсестер досталась 19-летней Елизавете Боярской, тогда - студентке театрального института.

  • Олег Меньшиков

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Олег Меньшиков

    В 1999 году француз Режис Варнье занял его в картине "Восток-Запад" в роли советского репатрианта, который после войны вернулся в СССР с женой-француженкой. В фильме снимались звезды первой величины Сандрин Боннэр и Катрин Денев. В 2003 году Меньшиков снялся в британском телефильме "Главный подозреваемый 6: Последний свидетель" в роли военного преступника, крупно наследившего в бывшей Югославии.

    Автор: Дарья Брянцева


  • Юрий Колокольников

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Юрий Колокольников

    3 сентября на экраны российских кинотеатров выходит фильм года - "Довод" Кристофера Нолана. И одну из ролей в нем сыграл Юрий Колокольников. В 2015 году он снялся в германо-российском фильме "Пингвин нашего времени" немецкого режиссера Штефана Кромера. И нельзя не вспомнить, что Колокольников играл в четвертом сезоне "Игры престолов", а также в "Призрачной шестерке" Майкла Бэя.

  • Светлана Ходченкова

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Светлана Ходченкова

    В 2011 году сыграла в фильме "Шпион, выйди вон!", снятом шведским режиссером Томасом Альфредсоном по роману Джона Ле Карре. Картина была в конкурсе Венецианского кинофестиваля, но призов не получила. На фото - в Венеции, с Колином Фёртом, исполнителем одной из главных ролей. Конечно, нельзя не вспомнить участие Ходченковой в американо-британской картине "Росомаха: Бессмертный" Джеймса Мэнголда.

  • Александр Петров

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Александр Петров

    В 2019 году снялся у Люка Бессона, знаменитого французского режиссера, в картине "Анна" - закрученном шпионском боевике, где море крови и перестрелки, а простая советская девушка-наркоманка становится двойным агентом, работая и на КГБ, и на ЦРУ. Петров мечтает о премии "Оскар" и намерен сделать все для того, чтобы ее получить. Пожелаем ему успеха!

  • Юлия Снигирь

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Юлия Снигирь

    Снялась в сериале "Новый папа" Паоло Соррентино. Представляла проект на Венецианском кинофестивале 2019 года вместе с Джудом Лоу. В 2013 году снялась вместе с великим и ужасным Брюсом Уиллисом в фильме "Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть". В том же 2013-м Ли Рой Кунц снял Снигирь в картине "Делириум".

  • Константин Хабенский

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Константин Хабенский

    В начале кинокарьеры снялся в фильме "Наташа" венгерского режиссера Тамаша Тота. В 2008 году - у Тимура Бекмамбетова в боевике "Особо опасен". В 2014-м - у Кевина Макдональда в "Черном море". А в 2016 году Хабенский сыграл в фильме австрийского режиссера Мирьям Унгер "Лети, майский жук!" очень трогательную роль кашевара (на фото), оказавшегося в 1945 году в Вене вместе с солдатами Красной Армии.

  • Чулпан Хаматова

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Чулпан Хаматова

    Много и успешно снималась и снимается у немецких режиссеров. В 1999 году - у Файта Хелмера в "Тувалу", в 2000-м - у Ахима фон Борриса в картине "Англия!", в 2003 году - у Вольфганга Беккера в культовом фильме "Гуд бай, Ленин!" (на фото). Но талант Хаматовой ценят не только в Германии. В 2014 году она снялась у Кшиштофа Занусси, а в 2019 году - у Рэйфа Файнса в фильме "Нуреев. Белый ворон".

  • Владимир Машков

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Владимир Машков

    На фото - в российско-немецко-французской картине "Олигарх", снятой Павлом Лунгиным в 2002 году. В 2001-м снялся у Сергея Бодрова в фильме "Давай сделаем это по-быстрому" в роли главаря мафии. В 2011 году на экраны вышла американо-европейская копродукция "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" Брэда Бёрда с участием Машкова.

  • Ксения Раппопорт

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Ксения Раппопорт

    Много и очень успешно снималась в Италии. Сыграла главную роль в фильме Джузеппе Торнаторе "Незнакомка", за которую в 2007 году была удостоена премии "Давид ди Донателло" Итальянской академии кинематографии. В 2009 году за роль в фильме "Двойное время" (на фото) режиссера Джузеппе Капотонди получила главную актерскую награду Венецианского кинофестиваля.

  • Данила Козловский

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Данила Козловский

    Сыграл Вещего Олега в канадско-ирландском сериале "Викинги". В 2018 году снялся в сериале "МакМафия". А в далеком 2004 году сыграл юного австрийского императора Франца Иосифа во французском фильме "Сисси - мятежная императрица". Засветился и в американском кино: снялся в "Академии вампиров" Марка Уотерса.

  • Елизавета Боярская

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Елизавета Боярская

    В далеком 2004 году немецкий режиссер Оливер Хиршбигель снимал в Санкт-Петербурге фильм "Бункер" - о последних днях "третьего рейха". И роль одной из немецких медсестер досталась 19-летней Елизавете Боярской, тогда - студентке театрального института.

  • Олег Меньшиков

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Олег Меньшиков

    В 1999 году француз Режис Варнье занял его в картине "Восток-Запад" в роли советского репатрианта, который после войны вернулся в СССР с женой-француженкой. В фильме снимались звезды первой величины Сандрин Боннэр и Катрин Денев. В 2003 году Меньшиков снялся в британском телефильме "Главный подозреваемый 6: Последний свидетель" в роли военного преступника, крупно наследившего в бывшей Югославии.

    Автор: Дарья Брянцева


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    Автор: Элла Володина



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