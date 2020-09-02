Раппопорт, Хаматова и Хабенский: кто из России снимается в западном кино

3 сентября в российский кинопрокат выходит "Довод" Кристофера Нолана. Одну из ролей в фильме сыграл Юрий Колокольников. А кто еще из российских кинозвезд снимается в Европе?
Смотрите также:
Немецкая общественная организация Pro Quote Film раскритиковала инициативу кинофестиваля Берлинале за намерение вручать актерские призы без гендерного разделения.
Драматические события, происходящие в Беларуси после президентских выборов 9 августа, не оставляют равнодушными деятелей культуры как в самой Беларуси, так и за ее пределами.
Как выглядит официальное мифотворчество в современной России? Почему россияне стыдятся своей наготы? Какие травмы разделяют Эстонию с Россией? Интервью DW с актрисой и режиссером Юлией Ауг.
В Узбекистане актриса Наргис Абдуллаева была звездой. В Москве ей пришлось пройти через проблемы и унижения, с которыми сталкиваются многие трудовые мигранты, прежде чем она смогла вернуться к профессии.
Принцессы, актрисы, художники и ученые - далеко не полный список выходцев из России, которые жили и работали в Германии и сыграли заметную роль в политической, культурной и научной жизни страны.
Актриса предложила критикам встретиться в рамках прямой линии, высказать ей в лицо все гадости, но перевести деньги в благотворительный фонд "Подари жизнь", помогающий тяжело больным детям.
В интервью DW актриса Чулпан Хаматова призналась, что иногда оставаться в стороне от политики в России не представляется возможным.
В Ганновере завершился фестиваль "Театральные формы" (Theaterformen). Среди приглашенных был и российский Театр Наций со спектаклем "Шукшинские рассказы" в постановке Алвиса Херманиса.