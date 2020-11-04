Самый маленький жилой дом в Германии купил популярный ютубер (фото)

Бремен • Многогранный талант - такую краткую характеристику можно дать новому владельцу эксклюзивного объекта недвижимости в немецком городе Бремене - самого старого крошечного дома в Германии, да и просто самого крошечной такого здания в стране. Как мы сообщали в начале ноября прошлого года, этот кирпичный раритет жилой площадью всего в четыре квадратных метра - при семиметровой общей площади - был выставлен на продажу за 77777 евро.

Домик был возведен около ста лет назад в историческом центре ганзейского города Бремена в живописном квартале Шнор, известном своими средневековыми узкими улочками и очень популярном среди туристов. На своем веку использовался, среди прочего, в качестве курятника, бюро и даже служил цистерной.

Лауреат премии MTV покупает дом

Сейчас, в середине января, новый владелец сам объявил о своей покупке - в социальных сетях. Сумма сделки не разглашается, но интерес к объекту, согласно заявлению маклера, был очень высоким. Про него узнали далеко за пределами Германии - от Китая до США.

В результате домик купил популярный немецкий ютубер, певец, а также веб-дизайнер, предприниматель и автор - 32-летний Финн Климан (Fynn Kliemann -youtube.com).

За свою карьеру он уже успел получить несколько премий, одну из них - совсем недавно, в ноябре 2020 года победил в категории "Best German Act" престижной музыкальной премии "MTV Europe Music Awards".

Несколько лет назад во время съемок музыкального видеоклипа, набравшего позже более 8 миллионов просмотров, он сделал татуировки 43-м своим друзьям - строчу за строчкой написал текст исполняемой песни. Одна из них звучит (в переводе) так: "Мой дом - это не место, мой дом - это ты"…

Немецкий музыкант и ютубер Финн Климан. Фотографии

Финн Климан - лауреат премии "MTV Europe Music Awards" 2020 года

"Kliemannsland" - творческая мастерская Финна Климана в нижнесаксонской общине Эльсдорф и ...

… популярное место встречи креативных медийщиков, блогеров, артистов и музыкантов

Крошечные дома в Германии

В своих каналах в соцсетях Финн Климан рассказывает, в том числе, о разных проектах или попытках что-то отремонтировать, смастерить и починить, так что, можно ожидать, что ремонт домика станет очередной темой - в любом случае, команду мастеров-единомышленников он уже собирает - ищет электрика, плотника, водопроводчика и так далее.

Как именно собирается использовать дом в дальнейшем, новый креативный владелец пока не решил. В любом случае, эта бременская достопримечательность официально находится под охраной в качестве архитектурного памятника, что должно и будет учитываться при планировании и проведении ремонта.

Отметим также, что в последние годы в Германии в целом набирают популярность так называемые крошечные дома (англ. Tiny House) - правда, в отличие от кирпичного дома в Бремене современные можно перевозить с места на место - например, если поменял работу и нужно переезжать в другой город или регион. Часто такие мобильные домики на колесах или опорах сейчас устанавливают на автомобильных кемпингах после получения соответствующих разрешений от местных властей.

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