 Самый маленький жилой дом в Германии купил популярный ютубер (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 15.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

Самый маленький жилой дом в Германии купил популярный ютубер (фото)

В Германии и не только в Германии набирают популярность крошечные дома (англ. Tiny House). Самый старый такой жилой домик находится в Бремене и сейчас сменил владельца.

Самый маленький жилой домик в Германии

Бремен • Многогранный талант - такую краткую характеристику можно дать новому владельцу эксклюзивного объекта недвижимости в немецком городе Бремене - самого старого крошечного дома в Германии, да и просто самого крошечной такого здания в стране. Как мы сообщали в начале ноября прошлого года, этот кирпичный раритет жилой площадью всего в четыре квадратных метра - при семиметровой общей площади - был выставлен на продажу за 77777 евро.

Домик был возведен около ста лет назад в историческом центре ганзейского города Бремена в живописном квартале Шнор, известном своими средневековыми узкими улочками и очень популярном среди туристов. На своем веку использовался, среди прочего, в качестве курятника, бюро и даже служил цистерной. 

Лауреат премии MTV покупает дом

Сейчас, в середине января, новый владелец сам объявил о своей покупке - в социальных сетях. Сумма сделки не разглашается, но интерес к объекту, согласно заявлению маклера, был очень высоким. Про него узнали далеко за пределами Германии - от Китая до США

В результате домик купил популярный немецкий ютубер, певец, а также веб-дизайнер, предприниматель и автор - 32-летний Финн Климан (Fynn Kliemann -youtube.com).

За свою карьеру он уже успел получить несколько премий, одну из них - совсем недавно, в ноябре 2020 года победил в категории "Best German Act" престижной музыкальной премии "MTV Europe Music Awards". 

Несколько лет назад во время съемок музыкального видеоклипа, набравшего позже более 8 миллионов просмотров, он сделал татуировки 43-м своим друзьям - строчу за строчкой написал текст исполняемой песни. Одна из них звучит (в переводе) так: "Мой дом - это не место, мой дом - это ты"…

Немецкий музыкант и ютубер Финн Климан. Фотографии

Финн Климан - лауреат премии MTV Europe Music Awards 2020 года

Финн Климан - лауреат премии "MTV Europe Music Awards" 2020 года

Kliemannsland - творческая мастерская Финна Климана в нижнесаксонской общине Эльсдорф и ...

"Kliemannsland" - творческая мастерская Финна Климана в нижнесаксонской общине Эльсдорф и ...

… популярное место встречи креативных медийщиков, блогеров, артистов и музыкантов

… популярное место встречи креативных медийщиков, блогеров, артистов и музыкантов

Крошечные дома в Германии

В своих каналах в соцсетях Финн Климан рассказывает, в том числе, о разных проектах или попытках что-то отремонтировать, смастерить и починить, так что, можно ожидать, что ремонт домика станет очередной темой - в любом случае, команду мастеров-единомышленников он уже собирает - ищет электрика, плотника, водопроводчика и так далее.

Как именно собирается использовать дом в дальнейшем, новый креативный владелец пока не решил. В любом случае, эта бременская достопримечательность официально находится под охраной в качестве архитектурного памятника, что должно и будет учитываться при планировании и проведении ремонта.

Отметим также, что в последние годы в Германии в целом набирают популярность так называемые крошечные дома (англ. Tiny House) - правда, в отличие от кирпичного дома в Бремене современные можно перевозить с места на место - например, если поменял работу и нужно переезжать в другой город или регион. Часто такие мобильные домики на колесах или опорах сейчас устанавливают на автомобильных кемпингах после получения соответствующих разрешений от местных властей. 

Смотрите также: 

  • Домики на деревьях

    Дома на деревьях

    Семейный домик "Луиза" в Нижней Саксонии спроектировал немецкий архитектор Андреас Веннинг (Andreas Wenning). Он специализируется на таких домах на деревьях, в которых можно жить, как на даче.

  • Жилая комната домика на дерева Луиза

    Дома на деревьях

    Вот так выглядит одна из комнат "Луизы". Там много света, а из окон открывается прекрасный вид на лес.

  • Отель Baumgeflüster

    Дома на деревьях

    Отель "Baumgeflüster", что можно перевести поэтически как "Шелест леса", расположен на высоте четырех метров в небольшом лесу в окрестностях курортного городка Бад-Цвишена. Номер стоит в этом отеле на дереве от 110 евро с человека в сутки.

  • Хостел Robins Nest

    Дома на деревьях

    Хостел "Robins Nest" ("Гнездо Робина") назван в честь героя баллад, знаменитого благородного разбойника Робина Гуда. Он находится под городом Витценхаузен в федеральной земле Гессен. Особенно популярен у школьников старших классов, которые путешествуют вместе. Правда, большинство из них живут внизу, в деревянных домиках. Но есть и три домика на деревьях. Они - нарасхват.

  • Овальный домик в Ванкувере

    Дома на деревьях

    Этот овальный домик на восточном побережье острова Ванкувер - один из самых необычных отелей в Канаде. Его можно снять за 314 евро (в пересчете) в сутки. В домике стоит подъемная кровать, которую можно без труда убрать, чтобы насладиться свободным пространством. Единственный недостаток (а для кого-то, может быть, и достоинство): когда дует ветер, этот домик довольно сильно качает.

  • Домики на деревьях

    Дома на деревьях

    Так выглядит внутри дом на дереве, где работают сотрудники нижнесаксонского ведомства по лесному надзору. Работа посменная, так что и ночевать, и завтракать они могут высоко над землей.

  • Домик на дереве в национальном парке Кхао Сок в Таиланде

    Дома на деревьях

    Это один из домиков гостиничного комплекса на деревьях в национальном парке Кхао Сок в провинции Сураттани на юге Таиланда.

  • Домик из бамбука в провинции Гирин

    Дома на деревьях

    В одном из парков китайской провинции Гирин на северо-востоке страны, в 2016 году на соснах был построен бамбуковый дом, похожий на птичье гнездо. К нему ведет мостик на высоте четырех метров. Он тоже сделан из бамбука.

  • Домик на дереве в городе Вараждин в Хорватии

    Дома на деревьях

    В хорватском городе Вараждин для детей построили не только детскую площадку, но и дом на дереве. Разумеется, подниматься в него можно только под присмотром взрослых людей. Иногда здесь даже выстраиваются очереди!

  • Домик на дереве со смотровой площадкой

    Дома на деревьях

    Домик на дереве в лесу штата Керала на юго-западе Индии. Здесь туристы, которые совершают пешие походы, могут отдохнуть и перекусить. Дома на деревьях в индийском штате Керала сделаны не только для удобства и красоты: здесь очень часто бывают наводнения.

    Автор: Виктор Вайц


Контекст

77777 евро за четыре метра - в Германии продают крошечный жилой дом

Этому мини-домику в немецком городе Бремене - около 100 лет. Сейчас он выставлен на продажу за 77777 евро.  

Жилищный вопрос: когда не хватает места

Одним из решений квартирного вопроса могут стать домики на колесах. В Германии уже появилась целая деревня из крошечных домиков.  

Коронавирус: Бременские музыканты призывают соблюдать дистанцию

В прошлом году этой сказке братьев Гримм исполнилось 200 лет. Так сейчас во время пандемии коронавируса выглядит памятник ослу, собаке, коту и петуху, установленный в Бремене.  

Бременским музыкантам - 200 лет

В немецком Бремене в этом году - уже не первый месяц - отмечают 200-летие самых известных персонажей в истории города. Что придумали в октябре?  

10 причин любить Бремен

Бременские музыканты, рыцарь Роланд и другие главные достопримечательности Бремена и Бремерхафена.  

Новая крыша для Бременской ратуши

Это здание считается одним из важнейших в Европе памятников готики и так называемого везерского ренессанса.  

Возрожденный "Бременский звон" отметил 25-летие

Тридцать колоколов из мейсенского фарфора украшают фасад дома Людвига Розелиуса на улице Бёттхерштрассе.  

Бремен на карте Всемирного наследия

В список ЮНЕСКО в Бремене включены Старая ратуша и главный символ городской свободы - статуя рыцаря Роланда.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Пиво и другие достопримечательности Бремена (видео)  

Дефицит жилья в Берлине - как решить проблему?  

Как россиянам продают недвижимость в Берлине  

Также по теме

BdT Deutschland | kleinstes Haus in Bremen

77777 евро за четыре метра - в Германии продают крошечный жилой дом (фото) 04.11.2020

Этому мини-домику в немецком городе Бремене - около 100 лет. Сейчас он выставлен на продажу за 77777 евро.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW