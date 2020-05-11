Самый известный в Европе вундеркинд хочет учиться в Германии

Уровень IQ - выше 145

Вундеркинд Лоран Симонс к 12 годам закончил университет и получил степень бакалавра. Сейчас он собирается продолжить университетское образование в Германии - в Мюнхенском университете имени Людвига-Максимилиана.

За жизнью мальчика уже давно следят СМИ, и его точно можно назвать самым известным вундеркиндом в Европе. Лоран родился в Бельгии. Родители рано обратили внимание на способности своего ребенка. Вместо того, чтобы играть в игрушки, Лоран предпочитал сортировать их.

В четыре года Лоран уже пошел в школу, а в восемь - ее окончил, став одним из самых юных людей с аттестатом зрелости. После летних каникул он приступил к получению высшего образования. Вундеркинд стал изучать электротехнику в Техническом университете Эйдховена в Нидерландах. Уровень IQ мальчика, по оценке исследователей, - выше 145.

Диплом бакалавра с отличием в 11 лет

Лоран мечтал закончить учебу до своего 10-летия. Если бы ему это удалось, он стал бы самым юным человеком в мире с университетским образованием. Но руководство заведения посчитало сроки окончания обучения нереальными. Родители вундеркинда были с этим не согласны. Разрешить спор, возникший незадолго до экзаменационного периода, не удалось, и в итоге мальчик оставил учебу.

Впоследствии он стал изучать физику в Антверпенском университете. В 11 лет Лоран получил диплом бакалавра - "с отличием". На освоение программы ему понадобился всего год вместо предусмотренных трех лет.

"Я хочу спасать жизни"

В Германии вундеркинд прошел пробное обучение и решил, что продолжит изучать ту же специальность по магистерской программе. Мальчик выбрал факультет физики в Мюнхенском университете имени Людвига-Максимилиана и в Институте квантовой оптики общества Макса Планка в кампусе Гаршинг.

Вместе с международной командой исследователей Attoworld он работал над сильнейшим лазером в мире в рамках новаторского проекта по борьбе с раком кишечника. Предполагается, что данное изобретение позволит отслеживать мельчайшие следы, которые оставляют опухоли ткани в кровотоке. В конечном итоге такой лазер должен помочь распознавать при анализе образцов крови рак кишечника на ранней стадии. "Я хочу спасать жизни", - поделился планами Лоран.

По словам Лорана, во время стажировки у него не возникло проблем в общении с участниками исследовательской группы - в университете говорят на английском. Знания немецкого Лорану еще предстоит усовершенствовать: "У меня был немецкий язык в школе, но этого недостаточно".

Мюнхенский университет - один из ведущих в Европе

Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана признан одним из ведущих университетов в Европе. Он был основан в 1472 году. Университет также считается одним из крупнейших в Германии: на 18-ти факультетах обучается более 50 тысяч человек. Основное здание и другие корпуса университета расположены в Мюнхене.

Институт квантовой оптики общества Макса Планка находится в Гархинге - северо-восточном городе-спутнике Мюнхена. Основные исследовательские направления, которыми занимается это учреждение, - квантовая материя при экстремально низких температурах, основы квантовой оптики, сильные поля и аттосекундная физика, теория квантовой информации, а также высокоточная лазерная спектроскопия водорода и схожих элементов.

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