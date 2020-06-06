Саммит G20 в Эр-Рияде из-за пандемии пройдет в видеоформате

Несмотря на пандемию коронавируса, саммит "большой двадцатки" (G20) состоится, как и запланировано, 21-22 ноября, но не в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, а лишь в виртуальном формате, сообщило саудовское королевство в понедельник, 28 сентября. В сообщении отмечается, что участники встречи будут развивать успехи, достигнутые на виртуальном внеочередном саммите G20 в конце марта более чем на 100 встречах рабочих групп и на министерском уровне, которые также прошли в виртуальном формате.

Задачами ноябрьского саммита под девизом "Реализация шансов XXI века для всех" станут защита жизни и стимулирование экономического роста, отметили в Эр-Рияде. Саудовская Аравия, которая в нынешнем году председательствует в G20 по ротации, также указала, что намерена сосредоточить особое внимание на защите прав женщин и климата. "Страны G20 возглавляют борьбу против пандемии, принимая быстрые и беспрецедентные меры для защиты жизни, жизненных условий и самых слабых", - подчеркивается в заявлении Эр-Рияда.

G20 объединяет страны, на территории которых проживает две трети мирового населения. На их долю приходится 85 процентов мирового ВВП и 75 процентов объема мировой торговли. В состав G20, помимо прочих, входят Европейский Союз, Китай, Россия и США.

Смотрите также:

Чем запомнится саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе Первый саммит G20 в Латинской Америке Лидеры 20 самых крупных индустриальных стран мира встретились в Латинской Америке впервые. Саммит проходит на фоне разногласий между его участниками по ряду вопросов, в том числе, защита окружающей среды, миграция и свободная торговля.

Чем запомнится саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе Меркель опоздала из-за проблем с самолетом На первом "семейном фото" не хватает канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), которая из-за поломки самолета пропустила открытие саммита. Она прибыла в Буэнос-Айрес только вечером 30 ноября и успела принять участие в совместном ужине с другими лидерами стран G20, а также коротко переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным.

Чем запомнится саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе Тысячи противников "большой двадцатки" Во время саммита в Буэнос-Айресе проходили многотысячные протесты. Они объединили антиглобалистов, противников капитализма, политики президента США Дональда Трампа, а также представителей различных левых и правых движений.

Чем запомнится саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе "Долой Трампа и империалистов!" Некоторые протестующие скандировали: "Долой Трампа и вождей-империалистов!", "Долой капитализм и "большую двадцатку!"

Чем запомнится саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе 25 тысяч полицейских Чтобы избежать беспорядков, в первый день саммита в Аргентине был объявлен выходной. В Буэнос-Айресе безопасность обеспечивали 25 тысяч полицейских. Демонстрации, в целом, прошли мирно.

Чем запомнится саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе Новое торговое соглашение США, Канады и Мексики На саммите президенты США, Канады и Мексики подписали новое торговое соглашение, которое придет на смену действующему с 1994 года Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA). Договор получил название USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement) и вступит в силу после его ратификации в парламентах трех стран.

Чем запомнится саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе Саудовский кронпринц и президент России рады встрече Незадолго до саммита появились сообщения о возможной причастности кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашогги, вызвавшему международный резонанс. Несмотря на это, Сальман пребывал в хорошем настроении и радостно приветствовал Путина и Трампа.

Чем запомнится саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе Встреча Путина и Трампа сорвалась А вот встреча президентов России и США, которая изначально должна была пройти на полях самита, в итоге так и не состоялась. Дональд Трамп отменил ее накануне саммита, сославшись на ситуацию в Керченском проливе, где Россия задержала украинских моряков и корабли. "Мне не нравится эта агрессия", - пояснил глава Белого дома.

Чем запомнится саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе Короткое приветствие вместо переговоров Москва до последнего выражала надежду на то, что Дональд Трамп и Владимир Путин обсудят на саммите ситуацию с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого США хотят выйти, обвиняя РФ в его нарушении. Однако президенты лишь "обменялись любезностями" перед совместным фотографированием, как сообщили в Белом доме.

Чем запомнится саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе Керченский кризис станет темой "нормандского формата" Во второй день саммита Меркель и Путин договорились подключить к разрешению керченского кризиса "нормандский формат". Канцлер ФРГ выразила озабоченность обострением в Керченском проливе и выступила за свободу судоходства в Азовском море. Меркель и Путин также подтвердили приверженность договоренностям, достигнутым по Сирии вместе с Турцией и Францией в конце октября на саммите в Стамбуле.

Чем запомнится саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе Минимальный компромисс В итоговой декларации участники достигли минимального компромисса в вопросах международной торговли, борьбы с изменением климата и неконтролируемой миграцией. Так, под давлением США в тексте заявления борьбу с протекционизмом заменили на поддержку "принципа многосторонности". Трамп также отказался поддержать итоговый документ по климату. В то же время удалось договориться о реформировании ВТО. Автор: Ольга Мищенко

