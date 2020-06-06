 Саммит G20 в Эр-Рияде из-за пандемии пройдет в видеоформате | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.09.2020

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Мир

Саммит G20 в Эр-Рияде из-за пандемии пройдет в видеоформате

Саудовская Аравия, председательствующая по ротации в G20, намерена сосредоточить внимание на защите женщин и климата. Саммит будет проходить онлайн под девизом "Реализация шансов XXI века для всех".

Саммит G20 в Эр-Рияде

Несмотря на пандемию коронавируса, саммит "большой двадцатки" (G20) состоится, как и запланировано, 21-22 ноября, но не в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, а лишь в виртуальном формате, сообщило саудовское королевство в понедельник, 28 сентября. В сообщении отмечается, что участники встречи будут развивать успехи, достигнутые на виртуальном внеочередном саммите G20 в конце марта более чем на 100 встречах рабочих групп и на министерском уровне, которые также прошли в виртуальном формате.

Задачами ноябрьского саммита под девизом "Реализация шансов XXI века для всех" станут защита жизни и стимулирование экономического роста, отметили в Эр-Рияде. Саудовская Аравия, которая в нынешнем году председательствует в G20 по ротации, также указала, что намерена сосредоточить особое внимание на защите прав женщин и климата. "Страны G20 возглавляют борьбу против пандемии, принимая быстрые и беспрецедентные меры для защиты жизни, жизненных условий и самых слабых", - подчеркивается в заявлении Эр-Рияда.

G20 объединяет страны, на территории которых проживает две трети мирового населения. На их долю приходится 85 процентов мирового ВВП и 75 процентов объема мировой торговли. В состав G20, помимо прочих, входят Европейский Союз, Китай, Россия и США.

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    Короткое приветствие вместо переговоров

    Москва до последнего выражала надежду на то, что Дональд Трамп и Владимир Путин обсудят на саммите ситуацию с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого США хотят выйти, обвиняя РФ в его нарушении. Однако президенты лишь "обменялись любезностями" перед совместным фотографированием, как сообщили в Белом доме.

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  • На встрече большой двадцатки в Аргентине

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    Минимальный компромисс

    В итоговой декларации участники достигли минимального компромисса в вопросах международной торговли, борьбы с изменением климата и неконтролируемой миграцией. Так, под давлением США в тексте заявления борьбу с протекционизмом заменили на поддержку "принципа многосторонности". Трамп также отказался поддержать итоговый документ по климату. В то же время удалось договориться о реформировании ВТО.

    Автор: Ольга Мищенко


Смотреть видео 02:52

Саммит G20: шутки Трампа с Путиным, комплименты Меркель и важные темы "большой двадцатки" (28.06.19)

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