Где находится самая красивая деревенская церковь в мире? (фото)

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Этот храм возвели знаменитые немецкие мастера эпохи барокко и рококо - братья Циммерман.
Бад-Шуссенрид • "Самая красивая деревенская церковь в мире" ("Die schönste Dorfkirche der Welt" ) - так называют свой паломнический храм Святых Апостолов Петра и Павла (Wallfahrtskirche St. Peter und Paul) жители деревни Штайнхаузен в немецкой земле Баден-Вюртемберг. Согласитесь ли вы с ними или нет - можете решить для себя, посмотрев подборку фотографий.
Первый снимок информационного агентства dpa был сделан на днях во время живописного февральского рассвета в этих местах - окрестностях курорта Бад-Шуссенрид, частью которого Штайнхаузен стал в ходе административно-территориальной реформы в начале 1970-х.
Перед нами - выдающийся пример раннего рококо в Германии. Возведен и украшен этот храм был теми же самыми мастерами, которые позже построили знаменитую церковь Вискирхе в Баварии, имеющую статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Церковь в Штайнхаузене была заложена в 1728 году во владениях имперского монастыря Шуссенрид. Архитектором был знаменитый немецкий зодчий эпохи барокко Доминик Циммерман (Dominikus Zimmermann), также создавший здешнюю лепнину. Автором фресок является его старший брат - Иоганн Баптист Циммерман (Johann Baptist Zimmermann).
В 1735 году из монастыря сюда перенесли чудотворное изображение Богоматери, после чего храм стал местом массового паломничества верующих. В торжественной процессии тогда участвовало до 20 тысяч человек. После роспуска обители в начале XIX века церковь стала приходским храмом и на протяжении своей последующей истории поддерживается в прекрасном состоянии до наших дней.
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Здание этого храма является уникальным памятником барочного стиля, а его внутреннее убранство - непревзойденным образцом баварского рококо.
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