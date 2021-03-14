Самая большая в мире выставка тыкв проходит в Германии (фото)

Людвигсбург • В парке вокруг Людвигсбургской резиденции, памятника эпохи барокко, в эти осенние недели и до начала декабря вновь проходит традиционная тыквенная выставка. Для создания фигур, композиций и прочих декораций организаторы крупнейшего, как здесь утверждают, такого мероприятия в мире использовали около 450 тысяч тыкв 600 разных сортов!
Тыквенная вставка в Людвигсбурге - 2021. Фотографии
Персонаж мультфильма Губка Боб Квадратные Штаны приветствует посетителей выставки в Людвигсбурге
Очень страшная (веганская) акула
Оборудование для водолазов из новых материалов
Дельфины - добрые
Просто море тыкв и одна рыбка
В этом году выставка посвящена морским глубинам и обитателям подводных миров - реальным и вымышленным. В программе мероприятий - чемпионат по взвешиванию тыкв, приготовление тыквенного супа в 555-литровом котле и много всего прочего.
Помимо супа из этого гигантского и других котлов поменьше, подкрепиться посетители смогут тыквенными чипсами, крупными швабскими варениками - маульташенами с тыквенной, конечно же, начинкой, да и с собой пару тыкв смогут прикупить - красоты ради в декоративных целях или для приготовления дома чего-нибудь вкусного и полезного. До начала пандемии выставку www.blueba.de каждый год посещало около 200 тысяч человек.
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Тыквенные лакомства в немецкой кухне
Суп-пюре
После открытия Нового Света тыква (лат. Cucurbita) появилась и в Европе. Уроженка Кубы сначала обосновалась в рационе немцев в виде простой похлебки из обжаренного лука и тыквы, пропущенной через сито. Сегодня она превратилась в изысканный суп, приправленный сухим вином, свежей петрушкой и семенами тыквы.
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Тыквенные лакомства в немецкой кухне
Чечевица с тыквой по-берлински
По вкусовым качествам тыква прекрасно сочетается с бобовыми. Для берлинского варианта в глубокой сковороде сначала обжаривают (на любом масле) нарезанные кубиками лук и чеснок, затем к ним добавляют чечевицу, заливают водой, приправив солью и перцем. Сверху укладывают дольки тыквы, целые помидоры и ставят в духовку. Подавать с порубленной зеленью петрушки.
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Тыквенные лакомства в немецкой кухне
Жаркое из баранины с тыквой
Нашпигованную розмарином и чесноком баранину обжарить со всех сторон и уложить на слой моркови, картофеля, лука и тыквы (любого сорта), предварительно нарезанных и обжаренных на растительном масле.
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Тыквенные лакомства в немецкой кухне
Фаршированная тыква
Для этого блюда лучше всего подойдет тыква круглой формы. Вариантов начинки - множество: от овощной (помидоры, картофель, тыква) до мясного фарша с брынзой или ягодами. Главное - перед подачей не забыть полить сметаной, йогуртом или яблочным пюре.
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Тыквенные лакомства в немецкой кухне
Вареники с картофелем и тыквой
По-немецки их называют "маульташен" (Maultaschen). Один из вариантов - с начинкой из картофельно-тыквенного пюре. Подают эти аппетитные вареники в морковно-тыквенном соусе, присыпав обжаренными семенами тыквы.
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Тыквенные лакомства в немецкой кухне
На закуску
Эту изящную закуску для настоящих гурманов предлагают в одном из ресторанов в Шварцвальде. Блюдо состоит из морковно-тыквенного соуса, пюре из тыквы и яблок с тыквенными семенами.
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Тыквенные лакомства в немецкой кухне
Консервированная тыква
Традиционно в Шпреевальде тыкву маринуют в кисло-сладком соусе, так ее можно заготовить впрок. В маринад кроме уксуса (иногда вина) и сахара добавляют семена кориандра, горчицы и (или) гвоздику. Кусочки маринованной тыквы кладут в супы, салаты или десерты.
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Тыквенные лакомства в немецкой кухне
Тыквенный хлеб
Немцы любят не только колбасу, но и хлеб. Иногда они добавляют в него предварительно отваренную или обжаренную тыкву, а заодно и порубленные тыквенные семена.
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Тыквенные лакомства в немецкой кухне
Пирог по-гамбургски
Именно так "упаковывают" обжаренную с луком тыкву в северной Германии. В начинку добавляют тмин или укропное семя.
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Тыквенные лакомства в немецкой кухне
Тыквенно-апельсиновое желе
Варенье или желе (с использованием желатина) из тыквы обладает неповторимым вкусом и цветом, если в него добавить апельсин, сливу или грушу.
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Тыквенные лакомства в немецкой кухне
Орехово-клюквенный пирог с тыквой
На тонкий слой песочного теста кладется тыква вместе с клюквой или брусникой, присыпанные порубленными орехами, - вот все, что потребуется для приготовления этого открытого пирога.
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Тыквенные лакомства в немецкой кухне
Конфеты из тыквы
Для таких полезный сладостей в ход идет и сама тыква (лучше сладкие сорта), и ее семечки в сочетании с медом, фруктовым сиропом, кусочками шоколада, сухофруктами.
Автор: Инга Ваннер