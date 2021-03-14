 Самая большая в мире выставка тыкв проходит в Германии (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 08.09.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

Самая большая в мире выставка тыкв проходит в Германии (фото)

Немецкий город Людвигсбург в Баден-Вюртемберге вновь стал мировой столицей достижений тыквенного хозяйства.

Рыбка из тыкв в Людвигсбурге

Людвигсбург • В парке вокруг Людвигсбургской резиденции, памятника эпохи барокко, в эти осенние недели и до начала декабря вновь проходит традиционная тыквенная выставка. Для создания фигур, композиций и прочих декораций организаторы крупнейшего, как здесь утверждают, такого мероприятия в мире использовали около 450 тысяч тыкв 600 разных сортов!

Тыквенная вставка в Людвигсбурге - 2021. Фотографии

Губка Боб Квадратные Штаны из тыкв в Людвигсбурге

Персонаж мультфильма Губка Боб Квадратные Штаны приветствует посетителей выставки в Людвигсбурге

Акула из тыкв в Людвигсбурге

Очень страшная (веганская) акула

Водолаз из тыкв в Людвигсбурге

Оборудование для водолазов из новых материалов

Дельфины из тыкв в Людвигсбурге

Дельфины - добрые

Тыквы перед Людвигсбургской резиденцией

Просто море тыкв и одна рыбка

В этом году выставка посвящена морским глубинам и обитателям подводных миров - реальным и вымышленным. В программе мероприятий - чемпионат по взвешиванию тыкв, приготовление тыквенного супа в 555-литровом котле и много всего прочего.

Помимо супа из этого гигантского и других котлов поменьше, подкрепиться посетители смогут тыквенными чипсами, крупными швабскими варениками - маульташенами с тыквенной, конечно же, начинкой, да и с собой пару тыкв смогут прикупить - красоты ради в декоративных целях или для приготовления дома чего-нибудь вкусного и полезного. До начала пандемии выставку www.blueba.de каждый год посещало около 200 тысяч человек.

Смотрите также: 

  • Суп-пюре

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Суп-пюре

    После открытия Нового Света тыква (лат. Cucurbita) появилась и в Европе. Уроженка Кубы сначала обосновалась в рационе немцев в виде простой похлебки из обжаренного лука и тыквы, пропущенной через сито. Сегодня она превратилась в изысканный суп, приправленный сухим вином, свежей петрушкой и семенами тыквы.

  • Чечевица с тыквой по-берлински

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Чечевица с тыквой по-берлински

    По вкусовым качествам тыква прекрасно сочетается с бобовыми. Для берлинского варианта в глубокой сковороде сначала обжаривают (на любом масле) нарезанные кубиками лук и чеснок, затем к ним добавляют чечевицу, заливают водой, приправив солью и перцем. Сверху укладывают дольки тыквы, целые помидоры и ставят в духовку. Подавать с порубленной зеленью петрушки.

  • Жаркое из баранины с тыквой

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Жаркое из баранины с тыквой

    Нашпигованную розмарином и чесноком баранину обжарить со всех сторон и уложить на слой моркови, картофеля, лука и тыквы (любого сорта), предварительно нарезанных и обжаренных на растительном масле.

  • Фаршированная тыква

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Фаршированная тыква

    Для этого блюда лучше всего подойдет тыква круглой формы. Вариантов начинки - множество: от овощной (помидоры, картофель, тыква) до мясного фарша с брынзой или ягодами. Главное - перед подачей не забыть полить сметаной, йогуртом или яблочным пюре.

  • Вареники с картофелем и тыквой

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Вареники с картофелем и тыквой

    По-немецки их называют "маульташен" (Maultaschen). Один из вариантов - с начинкой из картофельно-тыквенного пюре. Подают эти аппетитные вареники в морковно-тыквенном соусе, присыпав обжаренными семенами тыквы.

  • На закуску

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    На закуску

    Эту изящную закуску для настоящих гурманов предлагают в одном из ресторанов в Шварцвальде. Блюдо состоит из морковно-тыквенного соуса, пюре из тыквы и яблок с тыквенными семенами.

  • Консервированная тыква

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Консервированная тыква

    Традиционно в Шпреевальде тыкву маринуют в кисло-сладком соусе, так ее можно заготовить впрок. В маринад кроме уксуса (иногда вина) и сахара добавляют семена кориандра, горчицы и (или) гвоздику. Кусочки маринованной тыквы кладут в супы, салаты или десерты.

  • Тыквенный хлеб

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Тыквенный хлеб

    Немцы любят не только колбасу, но и хлеб. Иногда они добавляют в него предварительно отваренную или обжаренную тыкву, а заодно и порубленные тыквенные семена.

  • Пирог по-гамбургски

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Пирог по-гамбургски

    Именно так "упаковывают" обжаренную с луком тыкву в северной Германии. В начинку добавляют тмин или укропное семя.

  • Тыквенно-апельсиновое желе

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Тыквенно-апельсиновое желе

    Варенье или желе (с использованием желатина) из тыквы обладает неповторимым вкусом и цветом, если в него добавить апельсин, сливу или грушу.

  • Орехово-клюквенный пирог с тыквой

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Орехово-клюквенный пирог с тыквой

    На тонкий слой песочного теста кладется тыква вместе с клюквой или брусникой, присыпанные порубленными орехами, - вот все, что потребуется для приготовления этого открытого пирога.

  • Конфеты из тыквы

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Конфеты из тыквы

    Для таких полезный сладостей в ход идет и сама тыква (лучше сладкие сорта), и ее семечки в сочетании с медом, фруктовым сиропом, кусочками шоколада, сухофруктами.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

Удивительные тыквы - 2020

Тыквы бывают разные - съедобные и декоративные, гигантские и миниатюрные, устрашающие и дружелюбные, предназначенные для Хэллоуина или просто… тыквы.  

На чемпионате Европы победила 1013-килограммовая тыква

В немецком Людвигсбурге прошел чемпионат Европы среди тыкв. С отрывом победили бельгийцы.  

Усердный огородник: кто вырастил самую тяжелую тыкву 2019 года

Октябрь - время собирать и взвешивать тыквы. В Германии уже определили победителя. Впереди - чемпионат Европы.  

Штангист из тыкв

На календаре - сентябрь, а это значит, что пора собирать тыквы, готовить из них всякие вкусности и создавать разные скульптуры.  

Что можно сделать из 450 тысяч немецких тыкв

Немцы не только любят готовить из тыкв разные вкусные блюда. Осенью во многих местах Германии можно будет вновь посетить выставки произведений тыквенного искусства.  

Тыквенные фестивали Германии

Осенью во многих местах Германии проходят тыквенные выставки. Побываем на двух самых известных - в Людвигсбурге и Эрфурте.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Сезон спаржи в Германии открыт  

Что едят в Германии: рецепт правильного питания, или Голые факты о диете  

Клубничный сезон в Германии: сам плати и сам же собирай  

Также по теме

Quelle: http://www.schloss-ludwigsburg.de/presse/pressebilder/?tx_fufdampresse_pi1%5Bbilder_thema%5D=0&tx_fufdampresse_pi1%5Bsuchbegriff%5D=schloss&tx_fufdampresse_pi1%5Bsuchen%5D=Suchen&tx_fufdampresse_pi1%5Bpage%5D=2&cHash=64a5752bc0d4228073720e25b0fb865d Bildbeschreibung: Schloss Ludwigsburg ist eines der größten im Original erhaltenen barocken Bauwerke in Europa. Es bietet seinen Besuchern einen beeindruckenden Streifzug durch fürstliche Prunkräume aus zwei Jahrhunderten – vom Barock über das Rokoko bis zum Klassizismus. Hier finden Sie geeignete Pressebilder zum kostenlosen Download. Die Bilder dürfen ausschließlich für Zwecke der Berichterstattung über das Kulturdenkmal verwendet werden, die gewerbliche Nutzung ist untersagt.

Людвигсбургская резиденция - барокко, тыквы и праздник цветов (фото) 14.03.2021

В этом дворцово-парковом комплексе проходит популярная садовая выставка, а также традиционный фестиваль театра, танца, музыки и литературы.

13.10.2019, Baden-Württemberg, Ludwigsburg: Mario van Geel aus Kasterlee in Belgien ist stolzer Sieger der Europameisterschaft im Kürbiswiegen. Sein Kürbis brachte 1013Kg auf die Waage. Foto: Christoph Schmidt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

На чемпионате Европы победила 1013-килограммовая тыква (фото) 14.10.2019

В немецком Людвигсбурге прошел чемпионат Европы среди тыкв. С отрывом победили бельгийцы.

06.10.2019, Baden-Württemberg, Ludwigsburg: Michael Asam aus Heretshausen (Bayern) präsentiert bei der deutschen Meisterschaft im Kürbiswiegen als Sieger seinen 687,5 Kilogramm schweren Gewinner-Kürbis. Foto: Christoph Schmidt/dpa | Verwendung weltweit

Усердный огородник: кто вырастил самую тяжелую тыкву 2019 года (фото) 07.10.2019

Октябрь - время собирать и взвешивать тыквы. В Германии уже определили победителя. Впереди - чемпионат Европы.