Самая большая в мире выставка тыкв проходит в Германии (фото)

Людвигсбург • В парке вокруг Людвигсбургской резиденции, памятника эпохи барокко, в эти осенние недели и до начала декабря вновь проходит традиционная тыквенная выставка. Для создания фигур, композиций и прочих декораций организаторы крупнейшего, как здесь утверждают, такого мероприятия в мире использовали около 450 тысяч тыкв 600 разных сортов!

Тыквенная вставка в Людвигсбурге - 2021. Фотографии

Персонаж мультфильма Губка Боб Квадратные Штаны приветствует посетителей выставки в Людвигсбурге

Очень страшная (веганская) акула

Оборудование для водолазов из новых материалов

Дельфины - добрые

Просто море тыкв и одна рыбка

В этом году выставка посвящена морским глубинам и обитателям подводных миров - реальным и вымышленным. В программе мероприятий - чемпионат по взвешиванию тыкв, приготовление тыквенного супа в 555-литровом котле и много всего прочего.

Помимо супа из этого гигантского и других котлов поменьше, подкрепиться посетители смогут тыквенными чипсами, крупными швабскими варениками - маульташенами с тыквенной, конечно же, начинкой, да и с собой пару тыкв смогут прикупить - красоты ради в декоративных целях или для приготовления дома чего-нибудь вкусного и полезного. До начала пандемии выставку www.blueba.de каждый год посещало около 200 тысяч человек.

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