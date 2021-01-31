Людвигсбургская резиденция - барокко, тыквы и праздник цветов (фото)

Людвигсбург • Людвигсбургская резиденция (Residenzschloss Ludwigsburg) была построена для правителей из Вюртембергского дома в 1704-1733 годах. Она входит в число самых больших дворцово-парковых ансамблей барочной эпохи в Германии. Каждый год здесь проходит традиционная садово-парковая выставка "Цветущее барокко" (Blühendes Barock), которую посещают около полумиллиона человек. В мае-июле резиденция традиционно (но, конечно, не во время пандемии) является местом проведения фестиваля искусств - Ludwigsburger Schlossfestspiele. Он был основан в 1932 году и является одним из старейших в немецкоязычных странах. Осенью здесь также можно увидеть выставку тыкв, о которой мы уже рассказывали.

Людвигсбургская резиденция. Фотографии

Скульптурная группа перед входом во дворец

Фонтан в дворцовом парке

Президент Франции и ФРГ Шарль де Голль и Генрих Любке (Heinrich Lübke) перед выступлением французского гостя в Людвигсбурге в сентябре 1962 года

Сцена в придворном театре

Зрительный зал в театре Людвигсбургской резиденции

Победители одного из тыквенных чемпионатов последних лет

Лисица из тыкв во время одного из традиционных тыквенных фестивалей

Заплыв на тыквах в парке Людвигсбургской резиденции

Внутренний двор Людвигсбургской резиденции

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