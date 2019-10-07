Удивительные тыквы - 2020 (фото)

Тыквы бывают разные - съедобные и декоративные, гигантские и миниатюрные, устрашающие и дружелюбные, предназначенные для Хэллоуина или просто… тыквы.
Фирменный знак британской рок-группы The Rolling Stones - один из экспонатов традиционной выставки тыкв во дворцовом парке Людвигсбургской резиденции. В этом году она была посвящена музыке
Людвигсбург / Вердер / Бад-Эссен / Ганновер • Обычно накануне этого новомодного праздника мы рассказываем о предстоящих в Германии шумных вечеринках и других веселых способах отметить Хэллоуин, но в этом году из-за обострения коронавирусной пандемии массовых гуляний в ночь между октябрем и ноябрем не ожидается. А как же тыквы - символы и атрибуты этого праздника?
Тыквы - выросли, готовы превратиться в светильники Джека, украсить дома, балконы, окна, сады и прочие пространства - даже без шумных вечеринок, поразить своим гигантским весом или просто-напросто оказаться на столе в виде супа или каких-то других вкусных блюд. Здесь мы собрали фотографии тыкв, сделанные в последние недели в разных местах Германии.
На тыквенном фестивале в Людвигсбурге также проходит европейский чемпионат по взвешиванию тыкв. На этой фотографии - победители 2020 года весом 745 (Германия), 731 (Австрия) и 712 (Германия) килограммов
Еще один кадр из дворцового парка в Людвигсбурге - тыквенный Людвиг ван Бетховен (Ludwig van Beethoven), 250-летие со дня рождения которого отмечается в 2020 году
Декоративные тыквы на рынке в нижнесаксонском Бад-Эссене. Зеленые "колючие огурцы" справа - это эхиноцистисы, также относящиеся к семейству тыквенных
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