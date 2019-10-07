 Удивительные тыквы - 2020 (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 31.10.2020

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По Германии

Удивительные тыквы - 2020 (фото)

Тыквы бывают разные - съедобные и декоративные, гигантские и миниатюрные, устрашающие и дружелюбные, предназначенные для Хэллоуина или просто… тыквы.

Фирменный знак британской рок-группы The Rolling Stones - один из экспонатов традиционной выставки тыкв во дворцовом парке Людвигсбургской резиденции. В этом году она была посвящена музыке

Фирменный знак британской рок-группы The Rolling Stones - один из экспонатов традиционной выставки тыкв во дворцовом парке Людвигсбургской резиденции. В этом году она была посвящена музыке

Людвигсбург / Вердер / Бад-Эссен / Ганновер • Обычно накануне этого новомодного праздника мы рассказываем о предстоящих в Германии шумных вечеринках и других веселых способах отметить Хэллоуин, но в этом году из-за обострения коронавирусной пандемии массовых гуляний в ночь между октябрем и ноябрем не ожидается. А как же тыквы - символы и атрибуты этого праздника? 

Тыквы - выросли, готовы превратиться в светильники Джека, украсить дома, балконы, окна, сады и прочие пространства - даже без шумных вечеринок, поразить своим гигантским весом или просто-напросто оказаться на столе в виде супа или каких-то других вкусных блюд. Здесь мы собрали фотографии тыкв, сделанные в последние недели в разных местах Германии.

На тыквенном фестивале в Людвигсбурге также проходит европейский чемпионат по взвешиванию тыкв. На этой фотографии - победители 2020 года весом 745 (Германия), 731 (Австрия) и 712 (Германия) килограммов

На тыквенном фестивале в Людвигсбурге также проходит европейский чемпионат по взвешиванию тыкв. На этой фотографии - победители 2020 года весом 745 (Германия), 731 (Австрия) и 712 (Германия) килограммов

Еще один кадр из дворцового парка в Людвигсбурге - тыквенный Людвиг ван Бетховен (Ludwig van Beethoven), 250-летие со дня рождения которого отмечается в 2020 году

Еще один кадр из дворцового парка в Людвигсбурге - тыквенный Людвиг ван Бетховен (Ludwig van Beethoven), 250-летие со дня рождения которого отмечается в 2020 году

Декоративные тыквы на рынке в нижнесаксонском Бад-Эссене. Зеленые колючие огурцы справа - это эхиноцистисы, также относящиеся к семейству тыквенных

Декоративные тыквы на рынке в нижнесаксонском Бад-Эссене. Зеленые "колючие огурцы" справа - это эхиноцистисы, также относящиеся к семейству тыквенных

Светильник Джека из тыквы в столице Нижней Саксонии - Ганновере

Светильник Джека из тыквы в столице Нижней Саксонии - Ганновере

Декорация из тыкв на улице в бранденбургском Вердере

Декорация из тыкв на улице в бранденбургском Вердере

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  • Суп-пюре

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Суп-пюре

    После открытия Нового Света тыква (лат. Cucurbita) появилась и в Европе. Уроженка Кубы сначала обосновалась в рационе немцев в виде простой похлебки из обжаренного лука и тыквы, пропущенной через сито. Сегодня она превратилась в изысканный суп, приправленный сухим вином, свежей петрушкой и семенами тыквы.

  • Чечевица с тыквой по-берлински

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Чечевица с тыквой по-берлински

    По вкусовым качествам тыква прекрасно сочетается с бобовыми. Для берлинского варианта в глубокой сковороде сначала обжаривают (на любом масле) нарезанные кубиками лук и чеснок, затем к ним добавляют чечевицу, заливают водой, приправив солью и перцем. Сверху укладывают дольки тыквы, целые помидоры и ставят в духовку. Подавать с порубленной зеленью петрушки.

  • Жаркое из баранины с тыквой

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Жаркое из баранины с тыквой

    Нашпигованную розмарином и чесноком баранину обжарить со всех сторон и уложить на слой моркови, картофеля, лука и тыквы (любого сорта), предварительно нарезанных и обжаренных на растительном масле.

  • Фаршированная тыква

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Фаршированная тыква

    Для этого блюда лучше всего подойдет тыква круглой формы. Вариантов начинки - множество: от овощной (помидоры, картофель, тыква) до мясного фарша с брынзой или ягодами. Главное - перед подачей не забыть полить сметаной, йогуртом или яблочным пюре.

  • Вареники с картофелем и тыквой

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Вареники с картофелем и тыквой

    По-немецки их называют "маульташен" (Maultaschen). Один из вариантов - с начинкой из картофельно-тыквенного пюре. Подают эти аппетитные вареники в морковно-тыквенном соусе, присыпав обжаренными семенами тыквы.

  • На закуску

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    На закуску

    Эту изящную закуску для настоящих гурманов предлагают в одном из ресторанов в Шварцвальде. Блюдо состоит из морковно-тыквенного соуса, пюре из тыквы и яблок с тыквенными семенами.

  • Консервированная тыква

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Консервированная тыква

    Традиционно в Шпреевальде тыкву маринуют в кисло-сладком соусе, так ее можно заготовить впрок. В маринад кроме уксуса (иногда вина) и сахара добавляют семена кориандра, горчицы и (или) гвоздику. Кусочки маринованной тыквы кладут в супы, салаты или десерты.

  • Тыквенный хлеб

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Тыквенный хлеб

    Немцы любят не только колбасу, но и хлеб. Иногда они добавляют в него предварительно отваренную или обжаренную тыкву, а заодно и порубленные тыквенные семена.

  • Пирог по-гамбургски

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Пирог по-гамбургски

    Именно так "упаковывают" обжаренную с луком тыкву в северной Германии. В начинку добавляют тмин или укропное семя.

  • Тыквенно-апельсиновое желе

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Тыквенно-апельсиновое желе

    Варенье или желе (с использованием желатина) из тыквы обладает неповторимым вкусом и цветом, если в него добавить апельсин, сливу или грушу.

  • Орехово-клюквенный пирог с тыквой

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Орехово-клюквенный пирог с тыквой

    На тонкий слой песочного теста кладется тыква вместе с клюквой или брусникой, присыпанные порубленными орехами, - вот все, что потребуется для приготовления этого открытого пирога.

  • Конфеты из тыквы

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Конфеты из тыквы

    Для таких полезный сладостей в ход идет и сама тыква (лучше сладкие сорта), и ее семечки в сочетании с медом, фруктовым сиропом, кусочками шоколада, сухофруктами.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

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