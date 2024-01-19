Руслан Зинин, стрелявший в военкома, приговорен к 19 годам

Жителя Усть-Илимска, устроившего стрельбу в местном военкомате в сентябре 2022 года, признали виновным по статьям о теракте, незаконном хранении и переделке оружия.

Первый Восточный окружной военный суд на выездном заседании в Иркутске в пятницу, 19 января, приговорил Руслана Зинина, стрелявшего в военкома после начала мобилизации в России, к 19 годам лишения свободы. Об этом сообщает проект "Зона солидарности", оказывающий поддержку преследуемым за антивоенные действия.

26-летнего Зинина признали виновным по статьям о террористическом акте, незаконном хранении и переделке оружия. По решению суда первые семь лет срока он должен провести в тюрьме, а оставшиеся - в колонии строгого режима. Прокуратура запрашивала для Зинина 20 лет лишения свободы.

Стрельба в военкомате после начала мобилизации

Руслан Зинин - водитель лесовоза из Усть-Илимска Иркутской области. Через пять дней после объявления "частичной мобилизации" в РФ, 26 сентября 2022 года, Зинин открыл стрельбу в военкомате Усть-Илимска и тяжело ранил военного комиссара Александра Елисеева. Спустя полтора месяца после происшествия военкома выписали из больницы.

Зинин говорил, что пытался не допустить мобилизации младшего брата, которому пришла повестка. Незадолго до этого на войне в Украине погиб школьный приятель Зинина. Брата Зинина мобилизовывать не стали. Первоначально Следственный комитет возбудил в отношении Зинина уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь военнослужащего и незаконном ношении оружия.

Зинин в суде рассказал о пытках после ареста

За два дня до приговора "Зона солидарности" опубликовала данные в суде показания Зинина. Мужчина рассказал о пытках, которым подвергся сразу после ареста. По его словам, двое суток после задержания его держали в камере в кандалах.

"Был вынужден отправлять естественные надобности, питаться, спать в кандалах, застегнутый по рукам и ногам", - заявил Зинин. Кроме того, как он сообщил, следователь в первый протокол допроса вносил сведения, "не соответствующие действительности".

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