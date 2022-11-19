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Фото: /Russian Defence Ministry/TASS/dpa/picture alliance
КонфликтыРоссия

Стрелявший в военкома заявил, что хотел спасти брата

Даниил Сотников
28 мин. назад

Житель Иркутской области Руслан Зинин заявил, что пытался не допустить мобилизации своего младшего брата, а стрельба стала "трагическим стечением обстоятельств".

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Житель Иркутской области Руслан Зинин, открывший в конце сентября стрельбу в военкомате Усть-Илимска, написал открытое письмо, в котором объяснил мотивы своих действий. Его обращение опубликовали в субботу, 19 ноября, издания "Тайга.инфо" и Astra.

По словам 25-летнего Зинина, он пришел в военкомат с уверенностью, что ему удастся не допустить мобилизации младшего брата, которому накануне пришла повестка. "Я также до последнего момента был свято уверен, что не причиню никому какого-либо вреда. Я категорически против насилия с малых лет, все кто меня близко знают, могут это подтвердить", - уверяет мужчина.

Руслан Зинин также рассказал, что его "по сей день мучают кошмары", после того как он увидел посмертные фотографии своего 18-летнего школьного приятеля, который был призван на срочную службу в ноябре 2021 года и погиб в первые дни войны в Украине.

"Представив на миг, что мне когда-либо, не дай Бог, придется увидеть таким своего родного человека, я понял, что не смогу жить дальше, зная, что ничего не предпринял, чтобы этого не допустить и готов был с голыми руками броситься под танк за любого из своих братьев. У меня их трое. Только чтобы не видеть горе и слезы родных", - объяснил Зинин.

Младший брат Зинина недавно вернулся из армии и сразу получил повестку

Повестка пришла самому младшему брату Руслана Зинина, который недавно вернулся из армии со специальностью "военный водитель". "Я знал наверняка, что военные водители - это смертники, поэтому времени на раздумья я не тратил, увидев, как моя бабушка встретила меня дома в слезах, со словами, что брат уже завтра убывает на войну", - описал тот день Зинин.

Его семья исключила возможность не идти на войну, поскольку, как пишет Зинин, была запугана и считала, что единственная альтернатива - это тюрьма. "Тогда я понял, что рассчитывать можно только на себя. Все произошло слишком быстро, поэтому я считаю, что не сумел обезопасить себя и людей от непредвиденных обстоятельств. Все произошедшее далее в здании военкомата считаю следствием своих фатальных ошибок и трагическим стечением обстоятельств", - подчеркнул Зинин, попросив "донести соболезнования" до раненого им военкома, его родственников и всех, "кого напугали" его действия.

Стрельба в военкомате после начала мобилизации

Руслан Зинин открыл стрельбу в военкомате Усть-Илимска 26 сентября, вскоре после начала мобилизации в Иркутской области. В результате был тяжело ранен военный комиссар района Александр Елисеев. 14 ноября его выписали из больницы. СК возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь военнослужащего и незаконном ношении оружия. Суд отправил Зинина в СИЗО.

Мужчина подчеркнул, что не сталкивался в заключении с пытками или жестоким обращением и у него нет претензией к условиям содержания. При этом он отметил, что нуждается в помощи гражданских врачей, так как в тюрьме нет необходимого диагностического оборудования.

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