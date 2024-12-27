Румыния засекла вероятный БПЛА над своей территорией

Летательный объект несколько минут находился в воздушном пространстве Румынии. Это мог быть российский дрон.

Министерство обороны Румынии поздно вечером в четверг, 26 декабря, обнаружило небольшой летающий объект, на пять минут оказавшийся в воздушном пространстве страны.

Летательный аппарат вошел в воздушное пространство на юго-востоке страны в округе Тулча в 21.04 по местному времени, после чего Минобороны страны начало процедуру подъема в небо истребителя, но объект пропал с радаров спустя пять минут, говорится в сообщении оборонного ведомства .

"Уточняем, что хотя боевые самолеты были подготовлены к вмешательству в предусмотренные нормативами сроки, ситуация не требовала их взлета. На данный момент информации о возможном воздействии объекта на территорию страны нет", - заявили в министерстве.

Агентство Reuters отмечает, что воздушное пространство страны мог нарушить российский дрон. Румыния, имеющая границу с Украиной протяженностью в 650 км, неоднократно обнаруживала российские БПЛА над своей территорией.

В октябре этого года радар уловил несколько сигналов дронов, нарушивших воздушное пространство Румынии, при этом истребители не смогли их увидеть, не было обнаружено и место падения, напоминает агентство. Официальные лица Румынии тогда предположили, что эти инциденты могли быть примерами кибервмешательства.