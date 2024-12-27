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Румыния засекла вероятный БПЛА над своей территорией

Даниил Сотников
27 декабря 2024 г.

Летательный объект несколько минут находился в воздушном пространстве Румынии. Это мог быть российский дрон.

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Иранский дрон Shahed-136 (фото из архива)
Иранский дрон Shahed-136 (фото из архива)Фото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

Министерство обороны Румынии поздно вечером в четверг, 26 декабря, обнаружило небольшой летающий объект, на пять минут оказавшийся в воздушном пространстве страны.  

Летательный аппарат вошел в воздушное пространство на юго-востоке страны в округе Тулча в 21.04 по местному времени, после чего Минобороны страны начало процедуру подъема в небо истребителя, но объект пропал с радаров спустя пять минут, говорится в сообщении оборонного ведомства.

"Уточняем, что хотя боевые самолеты были подготовлены к вмешательству в предусмотренные нормативами сроки, ситуация не требовала их взлета. На данный момент информации о возможном воздействии объекта на территорию страны нет", - заявили в министерстве.

Агентство Reuters отмечает, что воздушное пространство страны мог нарушить российский дрон.  Румыния, имеющая границу с Украиной протяженностью в 650 км, неоднократно обнаруживала российские БПЛА над своей территорией.

В октябре этого года радар уловил несколько сигналов дронов, нарушивших воздушное пространство Румынии, при этом истребители не смогли их увидеть, не было обнаружено и место падения, напоминает агентство. Официальные лица Румынии тогда предположили, что эти инциденты могли быть примерами кибервмешательства.

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