 Немецкий ротвейлер оказался слишком добрым для службы в полиции (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 20.11.2020

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По Германии

Немецкий ротвейлер оказался слишком добрым для службы в полиции (фото)

Чтобы служить в полиции, собакам в Германии нужно пройти обучение и сдать экзамены. Ротвейлер по кличке Магнус свои испытания провалил.

Ротвейлер Магнус в начале 2020 года

Оснабрюк • В Германии собаки используются для службы в полиции уже более сотни лет. В 1896 году первые двенадцать таких четвероногих патрульных были выведены на ночные улицы в городе Хильдесхайме. Сейчас только в подразделениях Федеральной полиции насчитывается около 500 служебных собак. По всей Германии в разных полицейских ведомствах - многие тысячи: ищейки, патрульные, сторожевые, таможенные и так далее.

Как отбирают собак для полиции

Чтобы попасть на службу в полицию, собаки в возрасте от одного до двух лет должны пройти строгий отбор. При этом, как выяснили авторы телевизионной программы канала ARD "Планета знаний" ("Planet Wissen"), эти вступительные экзамены успешно сдает лишь один из сотни четвероногих кандидатов. Главные требования - смелость, храбрость, отвага, выдержка.

Ротвейлер Магнус в январе 2019 года

Магнус в январе 2019 года

Ротвейлер по кличке Магнус этот этап успешно прошел и начал обучение в одной из школ служебного собаководства в Нижней Саксонии. Однако, как сообщает информационное агентство dpa, этой осенью после полутора лет обучения не смог сдать промежуточные экзамены - пройти необходимые испытания. Это уже второй такой случай в Германии за последние недели. Ранее экзамены провалил ротвейлер по кличке Балу в Бремерхафене.

Новый хозяин для слишком доброго ротвейлера

Для службы в полиции Магнус оказался слишком добрым. В случае опасной ситуации, например, во время патрулирования, проверки документов или проявления насилия со стороны демонстрантов, Магнус скорее спрятался бы за своего партнера, чем встал бы перед ним на защиту, сообщил представитель полиции. Он может стать прекрасным семейным псом, но для службы не годится. У Магнуса уже появился новый хозяин - частный владелец, занимающийся служебно-прикладным собаководством.

Ротвейлеры из Ротвайля

Кстати, ротвейлеры были выведены в районе немецкого города Ротвайля в середине XVIII века. Порода является одной из самых старых в Германии. Традиционно используются в качестве охранных и скотогонных собак.

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    Автор: Конор Диллон, Виктор Вайц


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