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Росстат заявил об очередном снижении уровня бедности в РФ

Евгений Жуков
7 марта 2024 г.

По подсчетам аналитиков, почти трети россиян не хватает денег на покупку еду или одежды и обуви. Однако Росстат отчитался о том, что уровень бедности в стране обновил исторический минимум.

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30 процентам жителей России не хватает на еду или одежду и обувь
30 процентам жителей России не хватает на еду или одежду и обувьФото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/picture alliance

Согласно данным Росстата, уровень бедности в России снизился по итогам 2023 года до 9,3% от численности населения, или до 13,5 миллиона человек, обновив исторический минимум 2022 года (9,8%, или 14,3 миллиона человек). Как пишет "Коммерсант" в четверг, 7 марта, приводя данные российского статистического ведомства, из категории "официально бедные" за год исключены около 800 тысяч человек.

Газета поясняет, что при расчете количества бедных Росстат использует показатель стоимости потребительской корзины на человека за 4-й квартал 2020 года с учетом накопленной инфляции. В 2023 году эта сумма равнялась в среднем 14,3 тысячи рублей в месяц.

Опрошенные изданием эксперты объясняют снижение уровня бедности , согласно расчетам Росстата, ростом ВВП на 3,6%, повышением зарплат, а также тем, что с 2023 года было введено единое пособие для семей с детьми, выплачиваемого из бюджетных средств.

Почти трети населения РФ не хватает денег на продукты или одежду

При этом в стране сохраняется высокий показатель так называемого социологического уровня бедности - то есть доли населения, которой не хватает средств на продукты питания или же хватает только на них, но не на одежду и обувь, указывает "Коммерсант". По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), процент таких людей в России составляет 30% от общего числа жителей страны.

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