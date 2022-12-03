Лишь 23% россиян считают свое материальное положение хорошим

В улучшение своего материального положения в ближайший год верит лишь каждый пятый россиянин.

Лишь 23 процента россиян называют свое материальное положение хорошим. Об этом свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ), результаты которого опубликованы в пятницу, 2 декабря.

По данным ФОМ, 56 процентов россиян назвали свое материальное положение средним, 19 процентов - плохим. Лишь семь процентов опрошенных заявили, что за последние два-три месяца их материальное положение улучшилось - это вдвое меньше, чем в августе 2022 года. Каждый четвертый признался, что оно стало хуже, а 66 процентов - что не изменилось.

21 процент россиян прогнозируют улучшение материального положения в ближайший год, в августе в это верили 25 процентов респондентов. 16 процентов считают, что ситуация в этом отношении ухудшится, 38 процентов не ждут изменений. Эти показатели немного хуже, чем полученные в прошлом замере, отмечает ФОМ.

Поквартирный опрос проводился в период с 19 по 29 ноября в 53 субъектах России, в нем приняли участие 1500 респондентов.

Накануне Росстат сообщил, что в третьем квартале 2022 года численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума (13 688 рублей) снизилась до 15,3 млн человек - это 10,5 процента жителей страны.

Смотрите также: