Россия усилила свою базу в Таджикистане противотанковыми комплексами

На фоне обострения ситуации в Афганистане Россия усилила свою 201-ю военную базу в Таджикистане новыми противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) "Корнет", об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) во вторник, 24 августа. ПТРК "Корнет" предназначены для поражения бронированной техники противника и воздушных целей, включая вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Она располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. 10 августа после проведения совместных учений российских, таджикских и узбекских военных неподалеку от таджикско-афганской границы база также получила новое вооружение - автоматы АК-12, пистолеты Ярыгина, крупнокалиберные снайперские винтовки АСВК-М, огнеметы повышенной дальности, а также переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) "Верба".

В Кыргызстане пройдут военные учения ОДКБ

В пресс-центре ЦВО заявили также, что с 1 по 9 сентября в Кыргызстане пройдут военные учения стран участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Рубеж-202". Военные Центрального военного округа начали передислокацию в страну для проведения маневров. В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

В начале августа министр обороны РФ Сергей Шойгу указал, что российские военные базы в Таджикистане и Кыргызстане будут задействованы в защите рубежей ОДКБ в случае агрессии с афганского направления.

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