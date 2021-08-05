В Таджикистане начались крупные военные учения с участием России

В Таджикистане начались крупные совместные военные учения с участием российских, узбекских и таджикских военнослужащих. Они проходят на фоне резкой активизации радикального исламистского движения "Талибан" в соседнем Афганистане. Как сообщает в четверг, 5 августа, пресс-служба Центрального военного округа минобороны РФ, в маневрах будут задействованы более 2,5 тыс. человек и около 500 единиц вооружения и военной техники. В том числе свыше 1,8 тыс. российских военнослужащих и до 420 единиц техники в основном из состава расположенной в Таджикистане 201-й военной базы.

Учения пройдут на полигоне "Харб-Майдон" в Хатлонской области, примерно в 20 км от афганской границы. Военные будут отрабатывать меры, призванные не допустить проникновения боевиков с территории Афганистана, включая отражение атак танками и беспилотниками. С целью усиления противовоздушной обороны Россия перебросила из Киргизии в Таджикистан несколько истребителей Су-25, указывает агентство dpa.

Ситуация с безопасностью в Афганистане в последнее время резко ухудшилась. Военная миссия США и их союзников официально завершается 31 августа. После того как в мае начался постепенный вывод войск США и НАТО, движение "Талибан" проводит наступательные операции, захватив сельские районы, несколько пограничных переходов и участки важных автомагистралей. По данным СМИ, талибы контролируют более 100 районов Афганистана.



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