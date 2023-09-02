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Российское издание "Грани.ру" объявило о приостановке работы

Сергей Ромашенко
2 сентября 2023 г.

В редакции "Граней" заявили о намерении перезапустить издание с новой командой и новой программой. Проект должен быть посвящен "распаду империи, деколонизации, освободительной борьбе народов России", пояснили журналисты.

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Скриншот сайта "Грани.ру" (фото из архива)
Скриншот сайта "Грани.ру" (фото из архива)Фото: Screenshot

Российское оппозиционное интернет-издание "Грани.ру" сообщило о приостановке работы с целью переосмысления своей миссии и перезапуска проекта с новой программой. "Не цепляться за старый бренд, а переосмыслить собственную 23-летнюю историю и задать себе простой вопрос: чем твой проект полезен для победы (Украины в оборонительной войне с Россией. - Ред.)?", - говорится в обращении, обнародованном на сайте издания в пятницу, 1 сентября.

"Грани" отметили, что перезапуск "возможен только с новой командой и новой программой". "Этот проект должен быть посвящен распаду империи, деколонизации, освободительной борьбе народов России", - подчеркнули в редакции.

Журналисты заверили своих читателей, что позаботятся о сохранности архивов. Свой YouTube-канал они назвали уникальной "видеолетописью протестного движения времен зрелого путинизма".

От запуска до запрета

"Грани.ру" начали работу в декабре 2000 года. В марте 2014-го сайт издания был заблокирован без решения суда по "закону Лугового", который позволяет блокировать сайты с "призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и участию в несанкционированных властями публичных акциях".

Летом 2020 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал блокировку "Граней.ру" незаконной и присудил изданию компенсацию в размере 10 тысяч евро.

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