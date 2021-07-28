 Российские провайдеры начали блокировать приложение ″Навальный″ | Новости из Германии о России | DW | 23.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Российские провайдеры начали блокировать приложение "Навальный"

В Роскомнадзоре утверждают, что приложение "Навальный" используется "для пропаганды деятельности и реализации мероприятий экстремистских организаций".

Приложение стало недоступно для многих пользователей

Приложение стало недоступно для многих пользователей

Мобильные операторы и провайдеры в России начали блокировать приложение "Навальный". О том, что приложение было в целом недоступно в понедельник, 23 августа, сообщил проект GlobalCheck - сервис для исследования блокировок в странах СНГ. Он позволяет в режиме реального времени проверять доступность IP-адресов и доменов по разным протоколам интернет-провайдеров.

20 августа Роскомнадзор потребовал от компаний Apple и Google удалить приложение "Навальный" из магазинов App Store и Google Play соответственно. Требование было обосновано тем, что Генпрокуратура РФ требует "ограничить доступ к информационным ресурсам, связанным с организацией работы Фонда борьбы с коррупцией". В Роскомнадзоре заявили, что это приложение используется "для пропаганды деятельности и реализации мероприятий экстремистских организаций".

Приложение "Навальный" содержит сообщения с сайта Алексея Навального. Кроме того, в нем есть функция "Умного голосования". Блокировка самого сайта Навального и еще более 40 ресурсов, связанных с Фондом борьбы с коррупцией, началась Роскомнадзором в июле.

Смотрите также:

  • Участники акций протеста требовали освобождения Алексея Навального и всех политзаключенных в России.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    "Свободу Навальному!"

    Акция протеста в Москве

  • По оценкам МВД, в Москве в акции протеста участвовали около 6 тысяч человек, в Санкт-Петербурге - около 4,5 тысяч. Директор ФБК Иван Жданов предлагает умножить эту оценку на 10.

    Как в России поддержали Навального

    Многотысячная акция солидарности в Москве

    Акция протеста в Москве

  • В Петербурге участники марша прошли по центру города. К концу акции на Сенной площади полиция начала задерживать ее участников. Очевидцы сообщают, что полицейские активно использовали электрошокеры. По данным ОВД-Инфо, в Северной столице задержали 351 человека.

    Как в России поддержали Навального

    В Петербурге полицейские использовали против демонстрантов электрошокеры

    Марш солидарности с Навальным в Санкт-Петербурге

  • Несмотря на то, что силовики активно препятствовали проведению неразрешенной властями акции солидарности, масштабных задержаний в Москве не было. По последним данным, в российской столице было задержано 20 протестующих.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    В Москве задержаны 20 человек

    Акция протеста в Москве

  • default

    Как в России поддержали Навального

    Митинги 21 апреля прошли, на удивление, без стычек с силовиками

    Акция протеста в Москве

  • Акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде городов Германии, в частности, в Берлине и Дюссельдорфе. Их участниками стал,и в основном, русскоязычные жители страны. Активисты требовали допустить к оппозиционеру врача и отпустить на свободу всех политзаключенных в России. Выступивший на митинге в Берлине генеральный директор немецкого филиала правозащитной организации Amnesty International Маркус Беко (Markus Beeko) потребовал освободить оппозиционного политика.

    Как в России поддержали Навального

    В городах Германии люди вышли в поддержку Навального

    Акция протеста в Дюссельдорфе

  • В Санкт-Петербурге вход на Дворцовую площадь со стороны Адмиралтейства перекрыли самосвалами Спецтранса. На вопрос корреспондента DW, почему закрыт проход на площадь, старший лейтенант полиции лишь развел руками: Так ведь 21-е число. И что? Я знаю, что главным событием дня было послание Путина, - продолжал допытываться корреспондент. А теперь ждем послание Навального, - усмехнулся полицейский.

    Как в России поддержали Навального

    Петербургская полиция ждет "послания Навального"

    Полицейский у Дворцовой площади

  • Во Владивостоке акция солидарности началась ровно в полдень по Москве, то есть совпала по времени с началом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В пиковый момент число участников акции протеста составило 400–500 человек. В ходе шествия полицейские через громкоговорители предупреждали оппозиционеров о незаконности их действий, но никого задерживать не стали.

    Как в России поддержали Навального

    Во Владивостоке протестная акция совпала по времени с посланием Путина

    Марш солидарности во Владивостоке

  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

    Как в России поддержали Навального

    В Хабаровске поддержали Навального и Фургала

    Митингующие и полийцейские в Хабаровске

  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

    Как в России поддержали Навального

    Свободу Навальному потребовали в Новой Зеландии

    Акция солидарности с Навальным в Новой Зеландии

    Автор: Вадим Шаталин


Смотреть видео 08:03

Год спустя после отравления Навального: как изменилась Россия (20.08.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Илья Яшин об усталости от Путина, Навальном, запросе на перемены и переходе власти в России  

Клеймо экстремизма - инструмент Кремля в борьбе с неугодными (12.08.2021)  

Также по теме

Wahlmaßnahme von Navalny-Mitstreiterin Ljubov Sobol. Foto: Elena Barysheva/DW am 10.4.2021

Любовь Соболь заявила о требовании Роскомнадзора закрыть ее аккаунт в Twitter 28.07.2021

Роскомнадзор уведомил Twitter о распространении противозаконной информации аккаунтом Любови Соболь, заявила соратница Навального.

Municipal workers paint over graffiti of Russia's imprisoned opposition leader Alexei Navalny in St. Petersburg, Russia, Wednesday, April 28, 2021. The worlds on the wall reading Hero of our time. (AP Photo/Ivan Petrov)

"Форточка закрылась": Эксперты из ФРГ и РФ о блокировке сайтов Навального 28.07.2021

Десятки связанных с Навальным и его сторонниками интернет-ресурсов, а также сайты двух немецких НПО блокированы Роскомнадзором. Кремль испугался "Умного голосования"? DW поговорила с экспертами из РФ и ФРГ.

Russian top opposition leader Alexei Navalny attends hearings at a court house in Moscow on August 1, 2014. Russian prosecutors called for Navalny to be jailed on August 1 after allegedly using the Internet in breach of his house arrest conditions during a trial seen as politically motivated by his supporters. One of the most vocal critics of President Vladimir Putin, Navalny faces charges of stealing and laundering 27 million roubles ($760,000, 570,000 euros) from French cosmetics company Yves Rocher. He has been under house arrest since February and banned from using the Internet. AFP PHOTO / VASILY MAXIMOV (Photo by Vasily MAXIMOV / AFP) (Photo by VASILY MAXIMOV/AFP via Getty Images)

Навальный прокомментировал блокировку связанных с ним сайтов 27.07.2021

Российские власти считают себя "повелителями интернета", но переоценивают свои возможности, заявил Алексей Навальный, назвав решение Роскомнадзора "интересным экспериментом".

Реклама

Самые читаемые

Путин против временного размещения афганских беженцев в странах Центральной Азии  

Миграционный кризис: новый просчет Лукашенко  

В Германии машинисты пассажирских поездов прекратили работу на два дня  