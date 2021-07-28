Российские провайдеры начали блокировать приложение "Навальный"

Мобильные операторы и провайдеры в России начали блокировать приложение "Навальный". О том, что приложение было в целом недоступно в понедельник, 23 августа, сообщил проект GlobalCheck - сервис для исследования блокировок в странах СНГ. Он позволяет в режиме реального времени проверять доступность IP-адресов и доменов по разным протоколам интернет-провайдеров.

20 августа Роскомнадзор потребовал от компаний Apple и Google удалить приложение "Навальный" из магазинов App Store и Google Play соответственно. Требование было обосновано тем, что Генпрокуратура РФ требует "ограничить доступ к информационным ресурсам, связанным с организацией работы Фонда борьбы с коррупцией". В Роскомнадзоре заявили, что это приложение используется "для пропаганды деятельности и реализации мероприятий экстремистских организаций".

Приложение "Навальный" содержит сообщения с сайта Алексея Навального. Кроме того, в нем есть функция "Умного голосования". Блокировка самого сайта Навального и еще более 40 ресурсов, связанных с Фондом борьбы с коррупцией, началась Роскомнадзором в июле.

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