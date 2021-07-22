Российские олимпийцы завоевали еще пять медалей на Играх-2020

Три серебряные и две бронзовые медали завоевали российские олимпийцы в среду, 28 июля, на Играх-2020. Две серебряные медали на счету мужской и женской команд по баскетболу 3х3. Мужчины уступили в финале команде Латвии, а россиянки проиграли американкам.

Серебряными призерами стали российские пловцы в эстафете 4х200 м вольным стилем. Россияне уступили чуть более 3 секунд четверке из Великобритании, приплывшей к финишу с новым рекордом Европы на этой дистанции.

Спортивный гимнаст Никита Нагорный к золоту в командных соревнованиях прибавил бронзовую медаль в личных соревнованиях. Медаль такого же достоинства завоевала дзюдоистка Мадина Таймазова в весовой категории до 70 кг.

Российские олимпийцы занимают четвертое место в неофициальном командном зачете Олимпиады. Представители Российского Олимпийского комитета на Играх-2020 завоевали уже 23 медали - 7 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых. Тройку лучших составляют Япония (13, 4, 5), Китай (12, 6, 9) и США (11, 11, 9).

Мастера выездки

В тот же день олимпийскую копилку пополнила и сборная Германии. В очередной раз свой высокий класс продемонстрировали немецкие мастера верховой езды. В личном первенстве по выездке золотая и серебряные медали на счету Йессики фон Бредоу-Верндль (Jessica von Bredow-Werndl) и Изабель Верт (Isabell Werth).

Кроме того, на счету немецких олимпийцев серебряная медаль в дзюдо и бронзовые награды в плавании и прыжкам в воду с трехметрового трамплина.

С тремя золотыми, двумя серебряными и пятью бронзовыми медалями сборная Германии переместилась на восьмую строчку неофициального командного зачета Олимпиады.

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