 Из-за вторжения в Украину российские миллиардеры потеряли за день 39 млрд долларов | Экономические новости из Германии | DW | 25.02.2022

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Экономика

Из-за вторжения в Украину российские миллиардеры потеряли за день 39 млрд долларов

По подсчетам Bloomberg, состояние российских миллиардеров сократилось после вторжения в Украину почти на 40 миллиардов долларов. Больше всего в процентном отношении потеряли Алекперов и Тимченко - порядка 40 процентов.

Глава Лукойла Вагит Алекперов (фото из архива)

Сильнее всего, по данным Bloomberg, сократились активы главы "Лукойла" Вагита Алекперова (фото из архива)

За первый день, прошедший после вторжения российских войск в Украину, состояние самых богатых людей России, согласно подсчетам Bloomberg, уменьшилось на 39 миллиардов долларов. Это больше, чем их потери с начала года, сообщает агентство в ночь на пятницу, 25 февраля.

Ущерб нанесен по всем классам активов, отмечает Bloomberg. Так, по итогам торгов 24 февраля индекс Мосбиржи упал более чем на 33 процентов, РТС - почти на 40 процентов. Курс американского доллара подскочил до рекордного уровня 89,60 рубля, а евро - 99,99 рубля.

Самое большое снижение активов - у Алекперова и Тимченко 

Среди бизнесменов наибольшие потери испытал президент "Лукойла" Вагит Алекперов: его состояние, по информации Bloomberg, сократилось на 6,2 миллиарда долларов - до 13 миллиардов. Акции нефтедобывающей компании упали в четверг примерно на 33 процента.

Глава металлургической компании "Северсталь" Алексей Мордашов потерял 4,2 миллиарда долларов, в результате чего его состояние составило 23 миллиарда долларов. Самый богатый, по подсчетам Bloomberg, человек в России, президент "Норильского никеля" Владимир Потанин, потерял 3 миллиарда долларов.

Менее чем за два месяца с начала 2022 года Вагит Алекперов и совладелец "Новатэка" и "Сибура", друг президента Путина Геннадий Тимченко потеряли приблизительно по 10 миллиардов долларов, то есть более 40 процентов своего состояния. Это самое большое снижение среди всех российских миллиардеров, указывает Bloomberg.

"Спецоперация в Донбассе"

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале "специальной военной операции в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи.

Евросоюз, Великобритания, США объявили о введении жестких санкций против Москвы, под них подпадают, в частности, крупные компании, приближенные Путина, представители крупного бизнеса.

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    Автор: Марина Барановская


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