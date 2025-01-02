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Дроны РФ повредили здание Верховной Рады на Банковой

Николай Линке
2 января 2025 г.

Обломки российских беспилотников упали на Банковую улицу в центре Киева, повредив административное здание Рады. Погибли ученые-биологи Игорь Зима и Олеся Сокур.

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Последствия атаки российских дронов на углу Банковой и Институтской улиц в центре Киева, 1 января 2025 года.
Последствия атаки российских дронов на углу Банковой и Институтской улиц в центре Киева, 1 января 2025 года.Фото: Oksana Johannesson/AP Photo/picture alliance

Российские дроны нанесли повреждения административному зданию Верховной Рады Украины на Банковой улице в центре Киева. Об этом рассказал председатель парламента Руслан Стефанчук в Facebook в четверг, 2 января.

По словам политика, речь идет об атаке российских беспилотников на Киев утром 1 января. Ранее сообщалось, что тогда обломки дронов упали на жилые дома рядом с правительственным кварталом на Банковой, Офисом президента Украины и Национальным банком. Как сообщил сегодня Стефанчук, в результате погибли известные ученые-биологи Игорь Зима и его жена Олеся Сокур.

"Взрывная волна повредила окружающие дома, в том числе и административные здания украинского парламента, где размещены комитеты и подразделения аппарата Верховной Рады Украины", - написал политик.

Судя по опубликованным им кадрам, окна выбило в административном здании Рады на Банковой улице, 6-8. Оно находится в 100 метрах от Офиса президента Украины.

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