Дроны РФ повредили здание Верховной Рады на Банковой

Обломки российских беспилотников упали на Банковую улицу в центре Киева, повредив административное здание Рады. Погибли ученые-биологи Игорь Зима и Олеся Сокур.

Российские дроны нанесли повреждения административному зданию Верховной Рады Украины на Банковой улице в центре Киева. Об этом рассказал председатель парламента Руслан Стефанчук в Facebook в четверг, 2 января.

По словам политика, речь идет об атаке российских беспилотников на Киев утром 1 января. Ранее сообщалось, что тогда обломки дронов упали на жилые дома рядом с правительственным кварталом на Банковой, Офисом президента Украины и Национальным банком. Как сообщил сегодня Стефанчук, в результате погибли известные ученые-биологи Игорь Зима и его жена Олеся Сокур.

"Взрывная волна повредила окружающие дома, в том числе и административные здания украинского парламента, где размещены комитеты и подразделения аппарата Верховной Рады Украины", - написал политик.

Судя по опубликованным им кадрам, окна выбило в административном здании Рады на Банковой улице, 6-8. Оно находится в 100 метрах от Офиса президента Украины.