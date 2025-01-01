Российские беспилотники утром 1 января атаковали Киев

Российские беспилотники утром в среду, 1 января, атаковали столицу Украины Киев.

В Печерском районе города обломки упали на нежилое здание, а также на многоэтажный жилой дом, несколько этажей оказались частично разрушены. Жилой дом расположен рядом с правительственным кварталом и в шаговой доступности от Офиса президента, а также от пострадавших вследствие атаки известного дома, внесенного в реестр памятников архитекутры, и здания Национального банка Украины (НБУ) .

"Россияне ударили по обычным домам в центре Киева. Они сознательно целились именно по центру столицы в новогоднюю ночь. Предварительно известно, что дома в центре Киева были атакованы по меньшей мере четырьмя "Шахедами", - написал в своем Telegram-канале руководителя Офиса президента Андрей Ермак.

В результате российской атаки на Киев погибли два человека

В Святошинском районе Киева падение беспилотника привело к пожару в нежилом здании и повреждению трамвайных путей. В результате атаки, по данным властей, погибло два человека. Еще семь человек получили ранения. Об этом сообщил новый глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале.

Минобороны России об ударе по Киеву не сообщало. В сводке военного ведомства говорится об ударе по объекту энергетики на территории Украины, который обеспечивал работу военно-промышленного предприятия. Где именно расположен объект, не уточняется. Согласно заявлению российского ведомства, удары также были нанесены по военным аэродромам, месту сборки безэкипажных катеров и по "скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах".