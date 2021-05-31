 Россия разместит на западе 20 новых воинских частей и соединений | Новости из Германии о России | DW | 31.05.2021

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Россия

Россия разместит на западе 20 новых воинских частей и соединений

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обвинил США и НАТО в наращивании присутствия авиации, кораблей и военных на западной границе страны.

Российские военные во время учений на юге страны

Российские военные во время учений на юге страны, 22 апреля 2021 года

На западе России до конца 2021 года будут сформированы около 20 новых воинских частей и соединений, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства в понедельник, 31 мая. "Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск", - пояснил Шойгу.

По его словам, на западной границе РФ продолжает расти военная угроза, так как США и другие страны НАТО якобы наращивают интенсивность полетов их стратегической авиации, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, проводят все больше военных учений. Новые подразделения получат современное вооружение и технику, всего Западный военный округ получит в этом году около 2000 единиц оружия, заявил Шойгу.

НАТО готова к диалогу с Россией   

18 мая председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич в беседе с DW выразил сожаление, что Москва не ответила на предложение альянса провести встречу Совета НАТО - Россия. Североатлантический альянс держит каналы связи с Москвой открытыми и продолжает "стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда действия РФ сделают это возможным", подчеркнул Пич. Он заявил, что Россия "продолжает свою схему дестабилизирующих агрессивных действий", включая нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, а также военное присутствие у ее границ.

15 мая генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с экспертами по проблемам мира заявил, что "мы предлагаем диалог, однако Россия продолжает вести себя агрессивно и дома, и на мировой арене". "Мы должны сохранять экономическое давление и санкции, демонстрируя в то же время готовность к переговорам", - указал Столтенберг.

В последний раз Совет НАТО - Россия заседал в июле 2019 года. Пост представителя России при НАТО остается вакантным с января 2018 года, после того как занимавший эту должность Александр Грушко стал заместителем министра иностранных дел РФ.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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