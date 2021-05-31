Россия разместит на западе 20 новых воинских частей и соединений

На западе России до конца 2021 года будут сформированы около 20 новых воинских частей и соединений, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства в понедельник, 31 мая. "Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск", - пояснил Шойгу.
По его словам, на западной границе РФ продолжает расти военная угроза, так как США и другие страны НАТО якобы наращивают интенсивность полетов их стратегической авиации, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, проводят все больше военных учений. Новые подразделения получат современное вооружение и технику, всего Западный военный округ получит в этом году около 2000 единиц оружия, заявил Шойгу.
НАТО готова к диалогу с Россией
18 мая председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич в беседе с DW выразил сожаление, что Москва не ответила на предложение альянса провести встречу Совета НАТО - Россия. Североатлантический альянс держит каналы связи с Москвой открытыми и продолжает "стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда действия РФ сделают это возможным", подчеркнул Пич. Он заявил, что Россия "продолжает свою схему дестабилизирующих агрессивных действий", включая нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, а также военное присутствие у ее границ.
15 мая генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с экспертами по проблемам мира заявил, что "мы предлагаем диалог, однако Россия продолжает вести себя агрессивно и дома, и на мировой арене". "Мы должны сохранять экономическое давление и санкции, демонстрируя в то же время готовность к переговорам", - указал Столтенберг.
В последний раз Совет НАТО - Россия заседал в июле 2019 года. Пост представителя России при НАТО остается вакантным с января 2018 года, после того как занимавший эту должность Александр Грушко стал заместителем министра иностранных дел РФ.
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Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс