 Генсек НАТО подчеркнул важную роль военного сдерживания | Новости из Германии о Европе | DW | 15.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Генсек НАТО подчеркнул важную роль военного сдерживания

Чем убедительнее военное сдерживание, тем легче вести мирные переговоры, заявил Йенс Столтенберг. Генсек НАТО вновь высказался за сочетание давления и открытости к переговорам в отношениях с Россией.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с экспертами по проблемам мира подчеркнул важную роль военного сдерживания. "Чем убедительнее военное устрашение, тем проще вести переговоры и о контроле над вооружениями", - сказал он в ходе дискуссии по вопросу о сохранении международного мира на полях 3-го Экуменического церковного съезда во Франкфурте-на-Майне в субботу, 15 мая.

"Пока существует военная угроза, мы должны обеспечивать военное сдерживание", - подчеркнул Столтенберг, отвечая на вопрос о военных расходах и мерах по сохранению мира.

Сочетание давления и диалога

В качестве примера сочетания давления и диалога генсек НАТО назвал отношения с Россией. "Мы предлагаем диалог, однако Россия продолжает вести себя агрессивно и дома, и на мировой арене", - сказал он, напомнив в этой связи об Украине, Грузии и оппозиционере Алексее Навальном. "Мы должны сохранять экономическое давление и санкции, демонстрируя в то же время готовность к переговорам", - указал Столтенберг.

На вопрос о том, какую роль в деле урегулирования конфликтов могли бы играть религиозные лидеры, Столтенберг ответил, что религия, безусловно, может быть частью решения, но при этом она может являться и частью проблемы.

По словам генсека НАТО, это относится не только к террористической группировке "Исламское государство", но и, к примеру, к норвежскому правому экстремистуАндерсу Брейвику, который попытался оправдать совершенные им преступления своим представлением о вере.

Смотрите также:

  • Litauen Rukla - Militärübungen von NATO Truppen (I. Budzeikaite)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Железный меч" в Литве

    В Литве до 2 декабря проходят военные учения "Железный меч" ("Iron Sword") сил НАТО, в которых, помимо литовских военнослужащих, принимают участие солдаты из Германии, США, Великобритании и Польши. В Литве разместится дополнительный батальон сил НАТО. На фото: военные учения солдат НАТО, которые прошли в литовском местечке Рукла этой осенью.

  • Russland Militärmanöver der Baltischen Flotte (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/V. Nevar)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Россия укрепляет свои позиции на Балтике

    Группировка войск в Калининградском особом районе в 2016 году была усилена дивизионом берегового ракетного комплекса "Бастион". На вооружение Балтийского флота в 2016 году, по утверждению российского Минобороны, пришли новые ракетные комплексы. На фото: летние учения российской армии на Балтике

  • Infografik Zusätzliche NATO-Truppen seit Beginn der Ukraine-Krise RUSSISCH

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Наращивание сил с обеих сторон

    На этой инфографике видно, что с обеих сторон ведется наращивание военного потенциала. Россия на своих западных границах формирует три новых дивизии общей численностью до 30 тысяч военнослужащих. НАТО отправляет четыре батальона в страны Балтии и в Польшу, каждый численностью по тысяче солдат.

  • Rumänien Nato Raketenschild Abwehrbasis in Deveselu (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    НАТО устанавливает систему ПРО в Европе

    В Румынии в 2016 году заработала наземная база противоракетной обороны "Иджис". Аналогичная станция есть в Польше. Вместе с рядом других наземных объектов, а также группой эсминцев румынская база является составной частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны (ПРО). Россия считает, что ПРО направлена против нее.

  • Russland Militärische Übung mit Raketten und Iskander-M-Rakettenwerfer (picture alliance/dpa/Y. Smityuk)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Искандеры" в Калининграде

    Между тем Россия продолжает укреплять Калининградскую область. Министерство обороны РФ объявило о том, что реализует намерение разместить в западном эксклаве ракетные комплексы "Искандер-М". По данным Минобороны, они способны поражать цели на расстоянии до 500 км, "Искандеры" могут быть оснащены двумя типами ракет - баллистическими и крылатыми, а также теоретически нести ядерный боезаряд.

  • Lettland Verteidigungsminister Raimonds Bergmanis (picture-alliance/dpa/V. Kalnina)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Латвия потратится на оборону

    Осенью в различных точках Латвии проходили военные учения, в том числе совместные маневры военнослужащих НАТО "Серебряная стрела". На фото: министр обороны Латвии Раймондс Бергманис (в центре) и военнослужащие США после военных учений в латвийском местечке Адажи. Бергманис может рассчитывать в 2017 году на то, что расходы на оборону вырастут почти на 100 миллионов евро.

  • Infografik Russische Anti-Nato-Truppen Russisch

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Новые дивизии

    Долгое время после распада Советского Союза численность российской армии сокращалась. Но объявление о создании новых дивизий, прежде всего вблизи российско-украинской границы, может повернуть этот тренд вспять. Специалисты пока не знают, как Минобороны собирается укомплектовать новые дивизии личным составом. Необходимо найти порядка 30 тысяч военнослужащих дополнительно.

  • Polen Nato-Manöver Baltops (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Крупные учения в Польше

    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

  • Russland Militärübung (picture-alliance/RIA Novosti/V. Ankov)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков

    Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 20:03

Путин так и не отвел все войска от границ Украины? Зеленский и Блинкен бьют тревогу. DW Новости

Аудио- и видеофайлы по теме

Украина просит помощи у НАТО для сдерживания Путина и российских войск. DW Новости (13.04.2021)  

Запад боится новой войны на востоке Украины с участием России, но боится ли Кремль угроз Запада?  

Также по теме

Norwegen Bundeswehr beim Nato-Manöver

НАТО и США проводят учения в Европе: что нужно о них знать 11.05.2021

США, НАТО и ее партнеры проводят в Европе целую серию военных учений с похожими названиями. DW объясняет, как в них не запутаться, зачем их организовали и что в альянсе отвечают на опасения России.

Саакашвили об угрозах и блефе Путина, миротворце Зеленском, герое Навальном и о возвращении в Грузию 03.05.2021

По мнению экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, Россия и Путин не отказались от планов совершения военной провокации против Украины. Он уверен, что ситуация больше напоминает Грузию 2008 года, чем Украину 2014-го.

Die Flaggen der NATO und Russland

НАТО заявила о поддержке США в связи с санкциями в отношении РФ 15.04.2021

Охарактеризовав действия России как угрозу евроатлантической безопасности, НАТО выразила поддержку Вашингтону, объявившего новые санкции в отношении Москвы. Альянс призвал РФ отказаться от "дестабилизирующего поведения".

Реклама

Самые читаемые

Почему "Спутник V" может не долететь до Германии  

Как собирают грибы в Германии  

В ЕС сочли эскалацией список РФ с "недружественными" странами  