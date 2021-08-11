Россия передаст Беларуси участника акции протеста

Суд Белгорода постановилэкстрадировать уроженца Бреста Вадима Дубойского в Беларусь, сообщил в четверг, 9 сентября, белорусский правозащитный центр "Весна" в своем Telegram-канале. На родине Дубойский обвиняется по статье о массовых беспорядках, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Правозащитники подадут жалобу в ЕСПЧ

В августе 2020 года Вадима задержали и избили белорусские силовики. Через день его отпустили без документов, после чего он был госпитализирован, говорится в сообщении правозащитников. После того, как Дубойский зафиксировал побои, ему было предъявлено обвинение по статье 293 уголовного кодекса Беларуси (участие в массовых беспорядках). Осенью Вадим покинул страну.

Российские правозащитники обжалуют решение российского суда в Европейском суде по правам человека, отмечается в сообщении.

После выборов президента Беларуси 9 августа 2020 года в стране прошла волна массовых акций протеста. Участники акций требовали проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, к ним присоединились рабочие предприятий, объявившие забастовку. Силовики при разгоне демонстраций проявляли беспрецедентную жестокость к протестующим. В первые же дни акций, по данным МВД, по всей стране были задержаны почти 7 тыс. человек, как минимум двое погибли.

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