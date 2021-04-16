Россия и Беларусь расширят сотрудничество в сфере обороны

Россия и Беларусь намерены расширять сотрудничество в сфере обороны. "Есть на злобу дня вопросы, которые надо усиливать. В том числе и безопасность, в том числе и оборона в нашем союзном государстве", - сказал правитель Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве в четверг, 22 апреля.

По словам Лукашенко, Москва и Минск своим сотрудничеством "и линии нарисуют, за которые никто не должен перейти, и достойно ответят тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойным и жить дружно".

Ранее Путин предостерег Запад от пересечения неких "красных линий". "Где эти линии проходят, мы будем решать в каждом конкретном случае", сказал он в обращении к Федеральному собранию 21 апреля.

Укрепление союзного государства

Владимир Путин сообщил, что правительства двух стран продолжают работать над совершенствованием нормативной базы союзного государства. "Много позитивного уже сделано", но есть и то, "о чем мы еще должны договориться, согласовать наши позиции", отметил он. Со своей стороны Лукашенко пообещал заключить дальнейшие договоренности с Россией.

В конце лета прошлого года Россия на фоне начавшихся массовых протестов в Беларуси обещала этой стране силовую поддержку на случай эскалации кризиса. Путин и Лукашенко уже неоднократно обсуждали вопросы укрепления союзного государства. При этом Лукашенко всегда отвергал опасения по поводу того, что Россия может поглотить Беларусь.

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