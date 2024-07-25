Россияне арестованы в ФРГ по подозрению в финансировании ИГ

Россияне Абдулрашит Д. и Сурхо З. взяты под стражу в Германии. Их подозревают в поддержке и финансировании террористов ИГ.

Россияне Абдулрашит Д. и Сурхо З. арестованы в Гамбурге и Шлезвиг-Гольштейне по подозрению в поддержке и финансировании террористической группировки "Исламское государства" (ИГ), а также членстве в преступной организации. Об этом в четверг, 25 июля, сообщила федеральная прокуратура ФРГ.

По версии правоохранителей, мужчины состояли в организации, которая занималась сбором средств для ИГ в Германии и других странах Европы. Сообщается, что обыски по делу были проведены одновременно на семи объектах в Берлине, Гамбурге, Шлезвиг-Гольштейне и Саксонии.

По словам министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser), эти аресты в очередной раз продемонстрировали решительность органов безопасности страны в борьбе с исламским терроризмом. "Мы держим под прицелом исламистскую среду. Это особенно касается тех, кто поддерживает террор ИГ из Германии, формирует сети финансирования террора и собирает пожертвования", - приводит ее слова немецкое агентство dpa.

Накануне в Германии запретили Исламский центр Гамбурга

В среду, 24 июля, МВД Германии запретило Исламский центр Гамбурга (IZH) и входящие в его состав подразделения. В заявлении министерства отмечается, что центр является "прямым представительством" иранского "верховного лидера исламской революции" и распространяет в ФРГ "в агрессивно-воинственной форме идеологию так называемой "исламской революции".

В тот же день глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила, что Исламский центр Гамбурга "пропагандирует исламистскую, тоталитарную идеологию", поддерживает радикальное шиитское движение "Хезболлах" и распространяет "агрессивный антисемитизм". "Мы проводим четкое различие между исламистами, против которых мы принимаем жесткие меры, и многими мусульманами, которые принадлежат к нашей стране и живут по своей вере. Наш запрет никак не отразится на мирном исповедании веры и религии шиитами", - пояснила федеральный министр.