МВД Германии запретило Исламский центр Гамбурга

Министерство внутренних дел ФРГ запретило Исламский центр Гамбурга (IZH). Запрет распространяется и на входящие в состав объединения подразделения, сообщило ведомство утром в среду, 24 июля.

Как отмечается в заявлении, Исламский центр Гамбурга является "прямым представительством" иранского "верховного лидера исламской революции". Он "распространяет в ФРГ в агрессивно-воинственной форме идеологию так называемой "исламской революции" и хочет ее реализовать", подчеркнуло МВД ФРГ.

В тот же день проходят обыски на 53 объектах в восьми федеральных землях Германии, в том числе, Гамбурге, Бремене, Нижней Саксонии и Баварии. Принадлежащие организации активы были конфискованы, указало ведомство в Берлине.

Министр: Исламский центр пропагандирует исламистскую идеологию

Как пояснила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser), доказательства противоправной деятельности Исламского центра Гамбурга были получены, среди прочего, в ходе проведенных в ноябре 2023 года обысков. Изъятые материалы настолько однозначно подтвердили имевшиеся "серьезные подозрения", что было принято решение запретить организацию, пояснила Фезер.

По ее словам, IZH пропагандирует "исламистскую тоталитарную идеологию в Германии". "Эта исламистская идеология направлена против человеческого достоинства, против прав женщин, против независимого правосудия и против нашего демократического государства", - добавила она.

По данным министра, гамбургская организация и ее подразделения, кроме того, поддерживают ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах" и распространяют "агрессивный антисемитизм". Она также подчеркнула, что запрет не распространяется на мирную шиитскую религиозную практику.

Обыски прошли также в ноябре

В середине ноября были проведены обыски по делу Исламского центра Гамбурга на 54 объектах в Гамбурге, Нижней Саксонии, Гессене, Баден-Вюртемберге, Баварии, Берлине и Северном Рейне - Вестфалии. Правоохранительные органы заявили, что деятельность Исламского центра в Гамбурге направлена на распространение идеологической концепции "исламской революции", которая исходит от высшего руководства Ирана.

Федеральное ведомство по охране конституции давно наблюдало за центром и присвоило ему статус исламистской организации, заявила Нэнси Фезер. Эта организация финансирует работу гамбургской мечети Имам-Али, под ее влиянием или контролем находятся и другие мечети и мусульманские объединения в Германии.

"В центре нашего внимания - исламистская сцена, - объявила Фезер. - Именно сейчас, когда столько евреек и евреев чувствуют угрозу для себя, важно: мы не терпим никакой исламистской пропаганды и никакой антисемитской и антиизраильской ненависти. Именно сейчас важно проявить повышенную бдительность и жесткий подход. Поэтому мы решительно расследуем все случаи, когда имеются обоснованные подозрения".