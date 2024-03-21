Россия выслала испанского журналиста, критиковавшего Путина

Корреспондент газеты El Mundo Хавьер Колас освещал события в России и Украине в течение 12 лет. Ему не продлили визу журналиста и потребовали покинуть РФ в течение суток.

Корреспондент испанской газеты El Mundo Хавьер Колас после 12 лет работы в России был вынужден покинуть эту страну в течение суток, поскольку ему в последний момент не продлили визу журналиста. Об этом сообщил сам Колас в соцсети X в среду, 20 марта.

21 марта El Mundo написала , что двумя днями ранее Коласа посетил некий российский чиновник, который предупредил репортера, что если тот не покинет Россию по истечении срока действия его визы, то у него возникнут "проблемы".

Газета также рассказала, что до этого в квартиру Коласа в Москве приходили сотрудники полиции и предупреждали, что ему следует прекратить освещать протесты жен мобилизованных. "Отказ в продлении журналистской визы - один из обычных инструментов, используемых некоторыми режимами для подрыва свободы слова и предотвращения международного освещения автократий, подобных путинской, которые одержимы идеей контроля над информацией", - отмечается в публикации.

Последней темой, которую Колас освещал из России, были президентские выборы, их победителем ЦИК объявил действующего главу государства Владимира Путина.

Книга о России "Путинистан"

За последние годы Хавьер Колас писал также о революции на Майдане в Киеве и распаде правительства тогдашнего президента Украины Виктора Януковича, российской аннексии Крыма, конфликте в Донбассе и полномасштабной войне России против Украины. По итогам своей работы в России на протяжении последних 12 лет он недавно выпустил книгу под названием "Путинистан".

В ней Колас так описывает отношение россиян к политике и войне в Украине: "Их сварили, как лягушку. Сначала им казалось, что нет необходимости заниматься политикой. Потом они решили, что это бесполезно. Потом оказалось, что это опасно. Они прошли через все эти этапы. А война разделила их на эти три группы: равнодушные; обеспокоенные, но смирившиеся; возмущенные, но напуганные".

"Я ни о чем не жалею. Я просто делал свою работу: рассказывал о том, что происходит, говорил с людьми, которые из-за этого страдают, и объяснял, кто несет ответственность за происходящее", - написал Хавьер Колас в соцсети X. По данным El Mundo, сейчас журналист уже находится за пределами России.

Ужесточение правил въезда журналистов в РФ

В апреле 2022 года МИД РФ пообещал ужесточить правила въезда для журналистов из "недружественных" стран. Как сообщил тогда замглавы министерства Евгений Иванов на заседании Госдумы РФ, журналисты из "недружественных" стран будут получать однократные визы, для них также увеличивается визовый сбор. По заявлению МИД РФ, эта мера стала ответом на усложнение получения виз ЕС для российских предпринимателей.

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