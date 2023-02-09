Россия вновь атаковала Украину дронами

На 352-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями пятницы, 10 февраля (время московское).

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Словакия намерена передать Украине истребители МиГ-29. Премьер-министр страны Эдуард Хегер в ответ на просьбу об этом украинского президента Владимира Зеленского пообещал ему "поработать над выполнением этого желания". "В интересах словацкой и европейской безопасности помочь вам", - сказал Хегер в ходе короткого разговора с Зеленским в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе. Словацкий премьер сообщил информационному агентству TASR, что конкретная процедура передачи самолетов будет уточняться не только в Братиславе, но и на европейском уровне, поскольку предполагается, что Словакия передаст МиГ-29 Украине в рамках механизма финансирования ЕС. Поэтому остается открытым и вопрос о времени передачи истребителей. Однако, по словам Хегера, правительство Словакии заинтересовано в скорейшем завершении переговоров.

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Украинские военные прибыли в Бельгию для обучения управлению подводными дронами, сообщила министр обороны страны Людивин Дедондер. "Я выразила им свою поддержку и высоко оценила мужество, которое они проявляют уже почти год. Министерство обороны Бельгии продолжает поддерживать Украину в ее борьбе за защиту своей территории и своего населения", - написала министр в Facebook.

Ранее в Минобороны Бельгии сообщили, что передадут Киеву десять подводных беспилотников.

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В ряде регионов Украины включен режим воздушной тревоги из-за запуска дронов российскими войсками. Об атаке жителей Днепропетровской области предупредила местная ОВА, как минимум один БПЛА сбит над Николаевской областью, сообщил начальник регионального управления полиции Сергей Шайхет.

Хроника событий 9 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 9 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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