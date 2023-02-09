  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Спасатели разбирают завалы в Херсоне после одной из российских атак (фото из архива)
Спасатели разбирают завалы в Херсоне после одной из российских атак (фото из архива)Фото: Genya Savilov/AFP(Getty Images
КонфликтыУкраина

Россия вновь атаковала Украину дронами

Анатолий Арни
3 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 10 февраля.

https://p.dw.com/p/4NJQn

На 352-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями пятницы, 10 февраля (время московское).

++01.40++

Словакия намерена передать Украине истребители МиГ-29. Премьер-министр страны Эдуард Хегер в ответ на просьбу об этом украинского президента Владимира Зеленского пообещал ему "поработать над выполнением этого желания". "В интересах словацкой и европейской безопасности помочь вам", - сказал Хегер в ходе короткого разговора с Зеленским в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе. Словацкий премьер сообщил информационному агентству TASR, что конкретная процедура передачи самолетов будет уточняться не только в Братиславе, но и на европейском уровне, поскольку предполагается, что Словакия передаст МиГ-29 Украине в рамках механизма финансирования ЕС. Поэтому остается открытым и вопрос о времени передачи истребителей. Однако, по словам Хегера, правительство Словакии заинтересовано в скорейшем завершении переговоров.

++00.35++

Украинские военные прибыли в Бельгию для обучения управлению подводными дронами, сообщила министр обороны страны Людивин Дедондер. "Я выразила им свою поддержку и высоко оценила мужество, которое они проявляют уже почти год. Министерство обороны Бельгии продолжает поддерживать Украину в ее борьбе за защиту своей территории и своего населения", - написала министр в Facebook.

Ранее в Минобороны Бельгии сообщили, что передадут Киеву десять подводных беспилотников.

++00.05++

В ряде регионов Украины включен режим воздушной тревоги из-за запуска дронов российскими войсками. Об атаке жителей Днепропетровской области предупредила местная ОВА, как минимум один БПЛА сбит над Николаевской областью, сообщил начальник регионального управления полиции Сергей Шайхет.

Хроника событий 9 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 9 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Украина получит боевые самолеты?

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

"Хотел насиловать целую ночь": как украинские женщины живут после изнасилования военными РФ (07.02.23)

"Хотел насиловать целую ночь": как украинские женщины живут после изнасилования военными РФ (07.02.23)

По официальным данным, в Украине задокументировано более 150 фактов сексуального насилия со стороны российских военных. Но многие пострадавшие не рассказывают об изнасилованиях. Виктория из Берестянки Киевской области - одна из немногих женщин, которые решились публично рассказать о пережитых ею надругательствах.
Общество7 февраля 2023 г.10:11 мин.
external

Петлюра вместо Щорса, или Насколько креативной может быть декоммунизация (02.12.16)

Петлюра вместо Щорса, или Насколько креативной может быть декоммунизация (02.12.16)

Процесс декоммунизации на Украине идет полным ходом. Снесены памятники Ленину, названные в честь советских деятелей улицы и города переименованы. Но напоминаний об СССР еще немало - и не все можно просто так убрать.
Политика2 декабря 2016 г.02:33 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Belgien Brüssel | EU-Gipfel | Rede Wolodymyr Selenskyj im EU-Parlament

Один день Зеленского в Брюсселе: исторический визит

Политика2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - чиновник Роскомнадзора в роли Большого Брата следит одним глазом за человеком, сидящим за компьютером

Смотри, что лайкаешь! Роскомнадзор следит за тобой!

Смотри, что лайкаешь! Роскомнадзор следит за тобой!

Общество7 ч. назад
Пресс-конференция Объединенной следственной группы (JIT) 8 февраля 2023 года в Гааге по делу о крушении MH17

Прокурор Нидерландов: Путин - подозреваемый в деле MH17

Прокурор Нидерландов: Путин - подозреваемый в деле MH17

Политика8 ч. назад
Лия Ахеджакова

За что "закрыли" Ахеджакову?

За что "закрыли" Ахеджакову?

Политика6 ч. назад
Останки лайнера "Боинг-777", сбитого над Донбассом, июль 2014 года

"Путин не уйдет от наказания": СМИ ФРГ о следствии по MH17

"Путин не уйдет от наказания": СМИ ФРГ о следствии по MH17

Конфликты8 ч. назад
Театр на Таганке, 1977 год

Марина Давыдова: Россия против Брехта

Марина Давыдова: Россия против Брехта

Культура10 ч. назад
В составе поисково-спасательных отрядов - кинологи с собаками

Землетрясение в Турции и Сирии: чем помогает Германия

Землетрясение в Турции и Сирии: чем помогает Германия

Катастрофы8 февраля 2023 г.
На главную страницу