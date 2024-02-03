Россия приостановит поставки бананов из Эквадора

Россельхознадзор попросил приостановить сертификацию эквадорских бананов и гвоздик после того, как страна решила передать старое российское вооружение США.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору -Россельхознадзор - направила в уполномоченные органы Эквадора обращения с просьбой прекратить сертификацию местных бананов и гвоздик. На официальном сайте ведомства в пятницу, 2 февраля, было размещено сообщение о том, что в эквадорских бананах обнаружен "опасный карантинный объект" - многоядная муха-горбатка, а в гвоздиках - западный цветочный трипс. Решение Россельхознадзора принято после заявления президента Эквадора Даниэля Нобоа о намерении передать США старую российскую военную технику.

Передача военной техники Эквадором США

Нобоа 31 января сообщил, что его страна передаст США старую российскую военную технику в обмен на новую американскую стоимостью 200 млн долларов, несмотря на возражения Москвы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение властей Эквадора опрометчивым и заявила, что оно было принято "под серьезным давлением извне".

Президент Эквадора назвал позицию России "не совсем адекватной", а также напомнил, что в его стране сейчас проходят масштабные беспорядки. Старое российское вооружение он назвал "металлоломом", который можно передавать в рамках международных соглашений.

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