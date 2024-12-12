РФ построила в 15 раз меньше авиалайнеров, чем планировала

После вторжения в Украину правительство РФ пообещало построить 108 гражданских самолетов за 2,5 года. На сегодняшний день собраны лишь семь штук или 6,5% от плана.

Россия построила лишь семь гражданских самолетов после начала войны в Украине. Согласно планам властей РФ, этот показатель должен был составить 108 штук, сообщает русская служба BBC в четверг, 12 декабря.

Авиапром на грани выживания

Как выяснили журналисты, после февраля 2022 года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в "Ростех", построила лишь семь авиалайнеров Sukhoi SuperJet 100 "из довоенного задела". Также созданы два опытных самолета Ил-96-400М и Ил-114, которые проходят испытания.

Между тем, согласно программе развития авиаотрасли до 2030 года, которую правительство РФ утвердило в июне 2022 года, к концу года предполагалось выпустить 14 гражданских самолетов, в 2023 году - 25, до конца 2024 года - еще 69 штук. Всего до конца 2030 года планировалось построить 1032 пассажирских самолета.

Срыв этого плана свидетельствует о том, что ОАК "оказалась не в состоянии производить пассажирские самолеты", пишет BBC. Причиной кризиса отрасли журналисты называют введенные в отношении России после ее нападения на Украину западные санкции, которые "оказались настолько серьезными, что поставили авиапромышленность на грань выживания". Например, из-за санкций возникли проблемы с производством двигателей, систем авионики, элементов салона.

План изначально не воспринимали всерьез

Вместе с тем, как рассказал BBC анонимный источник в авиационной отрасли РФ, к программе создания 1032 самолетов до 2030 года изначально не относились серьезно.

"Это была просто „заглушка" для успокоения правительственных нервов. Из тех, кто его (этот план) делал, никто его не рассматривал как непосредственно руководство для работы. То есть, может быть, где-то там наверху на него смотрели и считали, что этот план пойдет по плану и до 2030 года будут построены тысячи самолетов, но по факту это всего лишь была такая имитация активности для того, чтобы просто ее обозначить", - сказал источник.