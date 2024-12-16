Россия перебросила из Дамаска в Хмеймим до 400 военных

Передислокация российских солдат осуществлялась в координации с новыми властями Сирии. Россия также эвакуировала из Дамаска часть персонала своего посольства и дипломатов КНДР, Беларуси и Абхазии.

Россия за последние дни перебросила не менее четырехсот военнослужащих из окрестностей столицы Сирии Дамаска на авиабазу Хмеймим, сообщила в понедельник, 16 декабря, британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на члена политбюро пришедшей к власти в Сирии исламистской группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Камаля Лабабиди.

По словам Лабабиди, вывод российских войск происходил в координации с новыми властями Сирии. Речь идет о российских военных, которые ранее размещались в штабе Четвертой дивизии сирийской армии в пригороде Дамаска Кудсайе и военнослужащих, которые несли службу при посольстве России в Дамаске.

На видеозаписи, с которой ознакомилась FT, видна колонна почти из 100 военных автомобилей, среди которых бронетранспортеры, тягачи, автоцистерны с топливом и мобильные медицинские подразделения. Как утверждает Лабабиди, с базы Хмеймим военных самолетами доставили в РФ. По его словам, на данный момент в отеле Four Seasons в Дамаске, который фактически стал штаб-квартирой захвативших власть в Сирии повстанцев, продолжаются переговоры об эвакуации российских военных из других районов страны.

Эвакуация дипломатов из Дамаска

Россия также вывезла из Дамаска часть персонала своих дипломатических представительств и сотрудников дипмиссий Беларуси, КНДР и Абхазии, сообщил ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

"15 декабря в аэропорт Чкаловский специальным рейсом ВКС Минобороны России с авиабазы Хмеймим осуществлен вывоз части персонала российских загранпредставительств в Дамаске. Были также эвакуированы сотрудники дипмиссий Белоруссии, КНДР и Абхазии", - говорится в сообщении. Причины эвакуации не называются, но в сообщении отмечается, что посольство РФ в Дамаске продолжает работу.

Контакты Москвы с новыми сирийскими властями

Вскоре после падения режима Башара Асада в Сирии в МИД России говорили, что Москва установила прямые контакты с политкомитетом исламистов из ХТШ. Российские дипломаты встречались с представителями группировки и в числе прочего обсуждали с ними вопросы безопасности дипмиссии и российских граждан в Сирии.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Россия близка к соглашению с новыми сирийскими властями о сохранении двух своих военных баз в Сирии - авиабазы Хмеймим в провинции Латакия и военно-морской базы Тартус на побережье Средиземного моря.

По сведениям агентства Reuters, Россия выводит часть тяжелой техники и старших офицеров с линии фронта на севере Сирии и с постов в Алавитских горах, но войска на двух основных российских базах в Сирии остаются.