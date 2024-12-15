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РФ вывезла часть персонала загранпредставительств в Дамаске

Екатерина Венкина
15 декабря 2024 г.

ВКС спецрейсом вывезли часть персонала российских загранпредставительств в Дамаске, сообщили в кризисном центре МИД РФ.

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Дамаск
Дамаск (15 декабря 2024 года)Фото: Amr Abdallah Dalsh/REUTERS

Воздушно-космические силы (ВКС) Минобороны России спецрейсом вывезли часть персонала российских загранпредставительств в Дамаске. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщил в Telegram Департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

Рейс выполнен 15 декабря с авиабазы Хмеймим на аэродром Чкаловский в Московской области. "Были также эвакуированы сотрудники дипмиссий" Беларуси, КНДР и самопровозглашенной республики Абхазия, указали в ДСКЦ.

"Работа посольства России в Дамаске продолжается", - говорится в сообщении.

Падение режима Башара Асада

Вооруженные группировки, находившиеся в оппозиции к официальному Дамаску, захватили сирийскую столицу в ночь на 8 декабря после полутора недель стремительного продвижения по территории страны. Правивший Сирией с 2000 года Башар Асад бежал в Россию.

Новым временным премьер-министром Сирии стал Мухаммед аль-Башир, которого называют близким соратником лидера исламистской группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" Абу Мохаммеда аль-Джулани.

Россия - несмотря на отвод войск с севера Сирии и от позиций у хребта Ансария - не покидает авиабазу Хмеймим в Латакии и базу Военно-морского флота РФ в Тартусе после падения режима Асада, сообщило агентство Reuters 14 декабря со ссылкой на четыре сирийских чиновника.

РФ ведет переговоры с новыми властями Сирии о сохранении баз

Часть оборудования перебрасывается в Москву - как и высокопоставленные офицеры армии Асада, - но цель состоит в перегруппировке и передислокации в зависимости от обстановки на местах, сказал Reuters высокопоставленный военный из сирийской армии, поддерживающий связь с российскими силами.

По данным информагентств, Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии относительно сохранения баз. Дипломаты посольства РФ встречались с представителями исламистской группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" и обсуждали вопросы безопасности диппредставительства и граждан России в Сирии, говорил замглавы российского МИДа Михаил Богданов.

Reuters со ссылкой на сирийского чиновника из сферы безопасности ранее сообщило, что один из российских грузовых самолетов вылетел с авиабазы Хмеймим в Латакии в Ливию.

 

 

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