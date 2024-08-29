Россия обманом отправила воевать в Украину более 90 индийцев

Из более чем 90 индийцев, отправленных на войну, восемь погибли, сообщил телеканал "Дождь". Большинство граждан Индии, попадающих на фронт в Украину, приглашают в Россию под предлогом предоставления работы.

Более 90 граждан Индии обманом отправили воевать в Украину на стороне России, из них не менее восьми человек погибли, и их тела пока не удается вернуть на родину, сообщил вечером в среду, 28 августа, телеканал "Дождь" со ссылкой на депутата индийского парламента Викрамджита Сингха Сахнейба.

По словам депутата, большинство граждан Индии, попадающих на войну с Украиной, приглашают в Россию под предлогом предоставления работы, а затем без переводчиков вынуждают подписать контракты с министерством обороны РФ. При этом часто люди понимают, что они попали на фронт, лишь по прибытии на место.

Телеканал "Дождь" связался с родителями одного из погибших в Украине индийцев, Рави Муна, и те рассказали, что сына пообещали устроить в одну из российских транспортных компаний, но, приехав в Россию, Мун связался с семьей уже с фронта.

В июле премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита в Москву и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным поднимал вопросы о демобилизации индийцев, подписавших контракты с российским Минобороны, и недопущении новых вербовок. Путин пообещал содействовать решению обоих вопросов, но на положении воюющих в Украине индийцев это пока не отразилось, отмечает "Дождь".