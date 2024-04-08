Россия ночью вновь атаковала Украину беспилотниками

Воздушные силы Украины отчитались об уничтожении 17 из 24 российских БПЛА. Над Днепропетровской областью сбита российская управляемая ракета Х-59.

Российские войска в ночь на понедельник, 8 апреля, вновь атаковали беспилотниками Украину, выпустив по ее территории 24 ударных дрона "Шахед", сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Согласно сообщению, 17 беспилотников удалось сбить над Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой и Житомирской областями, а над Днепропетровской областью была сбита российская авиационная управляемая ракета Х-59.

Упавшие обломки дронов вызвали разрушения в Одесской и Николаевской областях. В Одесском районе в результате атаки повреждены логистическо-транспортный объект и АЗС, сообщил глава региона Олег Кипер.

В Вознесенском районе Николаевской области 14 населенных пунктов остались без света из-за повреждения линии электропередач, написал в Telegram глава областной военной администрации Виталий Ким.

Российские войска регулярно обстреливают регионы Украины. Часто ВС РФ атакуют объекты энергетики. 22 марта под обстрел попала Днепропетровская ГЭС, 29 марта - Каневская и Днестровская ГЭС. После атак на гидроэлектростанции президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в попытке устроить экологическую катастрофу.

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