Россия нанесла массированный ночной удар дронами по Украине

Украинские ПВО отчитались об уничтожении 22 из 33 российских беспилотников. Ударам подверглись цели в Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областях.

Российские войска в ночь на четверг, 18 января, вновь атаковали территорию Украины беспилотниками. По данным командования Воздушных сил ВСУ, по территории Украины были выпущены 33 дрона "Шахед-136/131", при этом 22 БПЛА были сбиты, а еще несколько дронов "не достигли своих целей".

Беспилотники, сообщили украинские военные, были запущены с территории Краснодарского края и Курской области. Удары наносились по целям в Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областях. Командование украинских Воздушных сил не сообщило каких-либо подробностей относительно результативности российских ударов.

Сообщается также, что российские войска выпустили две управляемые ракеты С-300 по Харьковской области.

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