Россия нанесла новый массированный удар ракетами по Украине

Ударам подверглись, в частности, Львовская, Запорожская и Киевская области. Сообщается о многочисленных разрушениях и повреждения объектов инфраструктуры.

Россия в ночь на четверг, 15 февраля, и рано утром вновь обстреляла различные регионы Украины ракетами, в том числе крылатыми. По данным Генштаба ВСУ, военные РФ применили стратегическую авиацию. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что российские военные атаковали Украину 26 ракетами различных типов, при этом удалось сбить 13 ракет, включая два "Калибра".

Поступила информация о взрывах и разрушениях в Львовской, Хмельницкой, Полтавской, Киевской и других областях Украины. Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что по области было выпущено около десяти ракет, два человека были ранены, повреждены жилые дома.

В Запорожье, по предварительным данным, произошло попадание по объекту инфраструктуры. Один человек ранен, информация о других пострадавших уточняется, заявил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Повреждения получили многоквартирные дома, учебное заведение и помещение объекта торговли, сообщил секретарь мэра города Анатолий Куртев. По его данным, четыре человека пострадали.

Удары по Киевской и другим областям

В Киеве были слышны звуки взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко. Глава военной администрации Киева Сергей Попко заявил, что войска РФ нанесли удар по столице Украины несколькими типами ракет с разных направлений. Все они были уничтожены, сообщил он, не уточнив количество сбитых ракет. "По оперативной информации, в столице без жертв и разрушений. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме", - заявил Попко.

Глава Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что Россия атаковала объекты гражданской инфраструктуры. Мониторинговые паблики сообщали о взрывах в Днепре. Позже Лысак уточнил, что в Днепровском районе был поврежден объект инфраструктуры. Люди не пострадали.

В Хмельницкой области повреждены гражданские объекты, два человека получили ранения. В Ивано-Франковской области в результате падения обломков сбитой ракеты произошло незначительное возгорание хозяйственных построек. Кроме того, ночью российские войска нанесли ракетный удар по Полтавской области, сообщил начальник военной администрации региона Филипп Пронин. В Миргородском районе в результате попадания в склад произошел пожар на площади 100 квадратных метров. По словам Пронина, люди не пострадали.

Сообщается также об ударах по Харьковской области. В Чугуеве в результате обстрела погибла 67-летняя женщина.

Смотрите также: