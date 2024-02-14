В Киеве похоронили немку, воевавшую за Украину

Диана Савита Вагнер, воевавшая в составе ВСУ в качестве медика, погибла на востоке Украины в конце января. Ее похоронили на Аллее славы Лукьяновского кладбища в Киеве.

В Киеве простились с 36-летней немкой Дианой Савитой Вагнер, которая воевала в качестве добровольца в составе подразделения "Карпатская cечь" и погибла в конце января на востоке Украины. Об этом в среду, 14 февраля, передает корреспондент DW в украинской столице.

Похороны Дианы Савиты Вагнер Фото: Mykola Berdnyk/DW

Осенью 2022 года Вагнер, которая называла себя Витой, в беседе с журналистом DW призналась, что до приезда в Украину у нее не было вообще никакого боевого опыта. По словам собеседницы, ей было трудно найти немецкие соответствия даже для таких элементарных военных названий, как "взвод" или "миномет".

Диана Савита Вагнер рассказывала также, что поначалу собиралась не воевать, а заниматься гуманитарной помощью. После освобождения Киевской области она помогала иностранным журналистам как водитель. Присоединиться к украинской армии решила после того, как увидела последствия оккупации и масштабы преступлений, совершенных российскими военнослужащими. "Тогда я подумала, что черт с ним, с лечением симптомов, - надо искоренять причину", - пояснила женщина. После военной подготовки она стала боевым медиком, поскольку имела незаконченное медицинское образование.

Сослуживец Вагнер Руслан Андрийко сообщил в соцсети Facebook, что Вита переехала из Германии в Украину еще до начала полномасштабной войны, а в батальоне "Карпатская Сечь" воевала более двух лет: с начала Изюмской кампании.

Диану Савиту Вагнер похоронили в Киеве на Аллее славы Лукьяновского кладбища.

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