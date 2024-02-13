Удар РФ по Днепру привел к отключению электростанции

Россия в ночь на 13 февраля атаковала город Днепр беспилотниками и ракетами, сообщили Воздушные силы ВСУ. В городе звучали взрывы, была серьезно повреждена ТЭС. Возникли перебои с электро- и водоснабжением.

Россия в ночь на вторник, 13 февраля, ударила по украинскому городу Днепр беспилотниками Shahed и баллистическими ракетами, сообщается в официальном Telegram-канале Воздушных сил ВСУ. Согласно этим данным, город был атакован как минимум двумя ракетами и четырьмя группами БПЛА, которые двигались с юга, востока и севера.

Мэр Днепра Борис Филатов написал в Facebook, что удары ВС РФ были направлены на гражданскую инфраструктуру. Издание "Суспiльне" со ссылкой на корреспондентов утверждает, что в городе произошли несколько взрывов. Об одном взрыве написало также агентство "Укринформ".

При обстреле пострадала ТЭС

Энергетическая компания ДТЭК сообщила , что при обстреле города пострадала одна из теплоэлектростанций, которая в результате приостановила выработку электроэнергии. "По предварительной информации, обошлось без пострадавших. После прекращение обстрела энергетики ДТЭК начали ликвидацию последствий и возобновление работы оборудования", - заявили в компании.

По данным СМИ, из-за отключения ТЭС в городе возникли перебои со светом. Коммунальное предприятие "Днепроводоканал" предупредило о прекращении водоснабжения десятков домов в результате остановки насосной станции в жилом массиве "Левобережный-3".

Смотрите также: