Россия начнет размещать ЯО в Беларуси в первой половине июля

На 471-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 9 июня (время московское).

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Украина потеряла за минувшие сутки два танка Leopard 2, а также 13 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, сообщил военный обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке. По данным, колонна западной техники, которой оснащена 47-я механизированная бригада ВСУ, попала под обстрел в 3,5 км южнее села Малая Токмачка Запорожской области. Ранее коллега Рёпке Бьорн Штрицель, проанализировав видеозапись этого боя, написал: "Немецкие танки Leopard 2A4 возглавляли колонну, за ними шли БМП Bradley и другая бронетехника. Во время движения по полю на них обрушился российский артиллерийский огонь. Подбиты несколько машин, в том числе один из танков Leopard 2A4. От него поднимается густой дым. Неясно, смог ли экипаж спастись".

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Исландия с 1 августа закрывает посольство в России. "В настоящий момент торговые, культурные и политические отношения с Россией находятся на рекордно низком уровне. Следовательно, сохранение деятельности посольства Исландии в Москве более не оправдано", - говорится на сайте исландского правительства. Там же подчеркивается, что страна не разрывает дипломатических отношений с Россией, но просит Москву тоже ограничить деятельность ее посольства в Рейкьявике.

Россия начнет размещать ядерное оружие в Беларуси в первой половине июля

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Россия начнет размещать ядерное оружие в Беларуси уже в первой половине июля. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Сочи. "Вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений. И сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия. Так что все по плану, все стабильно", - сказал Путин.

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Федеральная служба безопасности России задержала бывшего сотрудника омского оборонного предприятия, который, как утверждает спецслужба, шпионил в интересах Германии. ФСБ распространила видео, на котором показано задержание, при обыске у мужчины были обнаружены 400 евро. Сообщается, что возбуждено уголовное дело по подозрению в госизмене.

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По итогам первого квартала 2023 года падение ВВП Украины в годовом измерении составило 10,5%. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики Украины, указав, что такой показатель значительно лучше, чем предварительные оценки министерства (там ожидали, что ВВП уменьшится на 14,1%). "Такие данные свидетельствуют о том, что экономика Украины адаптируется и восстанавливается более быстрыми темпами, чем прогнозировалось ранее", - цитирует агентство РБК-Украина первого вице-премьера и министра экономики Украины Юлию Свириденко. По отношению же к четвертому кварталу 2022 года экономика Украины демонстрирует рост - на 2,4%.

Еврокомиссия: Первичную ответственность за разрушение КГЭС несет Россия, начавшая войну

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Россия несет "первичную ответственность" за подрыв плотины Каховской ГЭС, поскольку она начала войну, считают в Еврокомиссии. Об этом заявила официальная представительница Еврокомиссии Дана Спинант в ответ на замечание китайского корреспондента, возмутившегося тем, что Брюссель еще до окончания расследования возлагает вину за подрыв плотины на Россию. "Вы, конечно, знаете, как и мы, что Россия начала эту войну, что Россия сбрасывает бомбы и обстреливает, а украинцы защищаются. Россия несет первичную ответственность за то, что происходит в Украине. Это первое заявление, о котором вы должны помнить, когда вы смотрите на этот инцидент или любые другие", – цитирует Спинант "Европейская правда".

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"Мы играем не против Украины, а вместе с Украиной", - так прокомментировал глава Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф (Bernd Neuendorf) проведение товарищеского матча между сборными Германии и Украины по футболу, который пройдет в понедельник, 12 июня. Для немецкой сборной это будет юбилейный тысячный официальный матч в истории - Германия становится всего пятой страной мира, которая провела такое количество матчей (после Англии, Бразилии, Южной Кореи и Аргентины). На трибуне в Бремене будет присутствовать президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).

Шольц, Дуда и Макрон обсудят в Париже гарантии для Украины

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Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент Польши Анджей Дуда 12 июня отправятся в Париж, чтобы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудить гарантии безопасности, которые должна получить Украина. Об этом сообщает изданиеPolitico со ссылкой на неназванных французских официальных лиц.

Шольц, Дуда и Макрон, по данным Politico, должны выработать единую позицию в свете стремлений Украины поскорее вступить в НАТО, а также обсудить те гарантии безопасности, которые может получить Киев от ряда демократических стран. Макрон, пишет издание, готов открыть для Украины путь в НАТО уже на июльском саммите альянса, тогда как Шольц придерживается более осторожной позиции и предлагает сосредоточиться на насущных вопросах поддержки Украины.

Хроника событий 9 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 8 июня 14.00 - 23.59 >>>

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