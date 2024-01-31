В Украину вернулись 207 человек, заявил президент Зеленский. Минобороны РФ говорит о 195 возвращенных на родину россиянах и утверждает, что передало Киеву столько же украинцев.

Россия и Украина вновь обменялись военнопленными. "Наши дома. 207 ребят", - написал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале в среду, 31 января. Глава государства особо выделил необходимость вернуть не только всех гражданских лиц, но и всех пленных военнослужащих.

Нынешний масштабный обмен проведен после длительного перерыва, подчеркнул глава офиса президента Андрей Ермак. Среди освобожденных украинских военных есть, в частности, защитники Мариуполя, военнослужащие, находившиеся на острове Змеиный, а также на донецком, запорожском, луганском, сумском, харьковском и херсонском направлениях, пояснил он.

Официальный Киев не указал, сколько российских пленных были переданы российской стороне. В то же время министерство обороны РФ подтвердило обмен, заявив, что с украинской территории возвращены 195 российских военных. Их доставят в Москву для лечения и реабилитации, добавило ведомство. При этом, по версии Минобороны РФ, взамен украинцам были переданы 195 бойцов Вооруженных сил Украины.

Крушение Ил-76 в Белгородской области

Вопрос обмена военнопленными между сторонами в оказался под угрозой после катастрофы российского военно-транспортного самолета ИЛ-76 под Белгородом 24 января. В этот день должен был состояться очередной обмен.

Российская сторона утверждала, что в результате крушения погибли 65 украинских военнопленных, которых планировалось обменять,назвала произошедшее "терактом" и обвинила Киев в его совершении. Украинское руководство отвергло эти обвинения. Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что в обнародованном РФ списке из 65 человек - якобы пассажиров ИЛ-76 - представлены украинские военнопленные.

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