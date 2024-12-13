Россия готовится вывести военную технику из Сирии

Данные из открытых источников свидетельствуют о подготовке россиянами к выводу военной техники из Сирии. В частности, об этом свидетельствуют спутниковые снимки авиабазы Хмеймим.

Российские военные готовятся вывести из Сирии военную технику, о чем свидетельствуют данные из открытых источников, проанализированные экспертами и журналистами. В частности, на снятом с дрона видео с авиабазы Хмеймим в сирийcкой провинции Латакия OSINT-аналитики заметили людей с чемоданами, готовящихся к посадке в самолет, а также подготовленный к отправке радиолокационный комплекс 91Н6Е, пишет в пятницу, 13 декабря, "Радио Свобода" .

Ракетные системы С-300 и С-400, используемые с радиолокационным комплексом, пока находятся на своих местах, но их пусковые установки не приведены в состояние боеготовности, как это было до свержения правителя Сирии Башара Асада, указывается далее.

Издание также ссылается на видео корреспондента газеты The Times в Сирии, на котором видна прибывающая на базу Хмеймим российская военная техника. Охранники базы подтвердили журналистам, что РФ выводит из Сирии свои войска.

На базе Хмеймим - рекордное число самолетов

При этом спутниковые снимки свидетельствуют, что 13 декабря на авиабазе Хмеймим находится рекордное за последние дни число самолетов, в том числе два Ан-124 "Руслан". Между тем российские фрегаты на базе ВМФ в Тартусе 13 декабря не вернулись к причалу, как показывает спутниковый снимок.

Ранее сообщалось, что захватившие власть в Сирии исламистыгарантировали безопасность военных баз и дипломатических представительств России на территории страны. "Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии", - цитировал ТАСС источник в Кремле.

Источник в Сирии заявил ТАСС, что исламисты полностью контролирует прибрежные регионы Тартус и Латакия, где находятся российские авиабаза Хмеймим и военно-морская база. "Вооруженные силы оппозиции не вторгались и не намерены вторгаться на территорию российских военных баз, которые функционируют в нормальном режиме", - отметил собеседник.

Свержение режима Асада

Исламистские повстанческие силы во главе с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) начали масштабное наступление на правительственные войска президента Башара Асада в конце ноября. За несколько дней им удалось войти во второй по величине город страны Алеппо и взять под контроль несколько других крупных городов. 8 декабря они объявили в эфире государственного телевидения, что вступили в Дамаск и свергли режим Асада. По данным МИД РФ, тот "принял решение оставить президентский пост" и покинул Сирию. Агентство ТАСС сообщило, что он вместе с семьей находится в Москве.

Во время стремительного наступления оппозиции российские войска поддерживали правительственные силы Асада, наносили по повстанцам удары авиацией и с кораблей. По мере успехов оппозиции стали появляться слухи о подготовке российского контингента к эвакуации.